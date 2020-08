Rathenow

Am Montagabend wurde ein Radfahrer bei einem Unfall in Rathenow schwer verletzt. In der Curlandstraße stieß ein Personenwagen mit dem Fahrrad zusammen.. Wie berichtet wird, wurde der Radfahrer von dem Auto erfasst und auf die Motorhaube und in die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert.

Warum Radfahrer und Auto zusammenkrachten ist zur Stunde unklar. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten ins Krankenhaus, die Polizei ermittelt.

Von MAZ