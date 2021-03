Rathenow: Radfahrer übersehen und angefahren

Rathenow

Mit seinem Fahrrad fuhr ein 79-jähriger Havelländer am Mittwochmittag auf dem in beide Richtungen freigegebenen Fuß- und Radweg an der Semliner Straße von Rathenow. Dabei wollte er auch die Einmündung zum Falkenweg überqueren.

Dort stieß er jedoch mit einem Pkw zusammen, dessen 44-jähriger Fahrer vom Falkenweg nach rechts in die Semliner Straße einbiegen wollte. Den von rechts kommenden Radler hatte der Mann offenbar übersehen. Der Radler erlitt nur leichte Verletzungen und wollte selbst zum Arzt gehen.

Am Fahrrad entstand zunächst kaum Sachschaden. Allerdings hatte ein weiterer Autofahrer das nach dem Unfall noch auf der Straße liegende Rad übersehen und fuhr mit seinem Auto darüber. Dabei wurde das Rad erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 200 Euro. Die Polizisten sicherten die Unfallstelle ab und nahmen zwei Anzeigen auf.

Von MAZonline