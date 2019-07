Rathenow

Am Mittwochabend um erschien ein 35-jähriger Havelländer auf dem Polizeirevier in Rathenow und zeigte an, er sei beraubt worden. Er schilderte den Beamten, dass er am Abend, gegen 20.30 Uhr mit dem Fahrrad aus einem Ortsteil von Nennhausen losgefahren sei, um in Rathenow einen Fernseher zu kaufen.

An der Bushaltestelle auf Höhe des Lidl-Marktes in der Bammer Landstraße ruhte er sich nach eigenen Angaben gegen 21.15 Uhr aus. Er beschrieb den Polizisten, dass in diesem Moment ein silberner Personenwagen an dem Wartehäuschen anhielt und der Beifahrer ihn in akzentfreiem Deutsch ansprach. Eine nähere Personenbeschreibung gibt es aber nicht.

Plötzlich bekam der 35-Jährige mehrere Schläge ins Gesicht, er fiel ohnmächtig zu Boden. Wie lange er ohnmächtig war, vermochte der 35-Jährige nicht genau zu sagen. Als er wieder wach wurde, bemerkte er jedoch, dass aus seiner Geldbörse mehrere hundert Euro fehlten, die er für den Fernseherkauf bei sich gehabt haben will.

Er sei dann sofort zur Polizei gefahren um Anzeige zu erstatten. Da der 35-Jährige im Gesicht Verletzungen aufwies, wurde der Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Spurensuche am Tatort erbrachte jedoch keine Ergebnisse.

Die Polizei sucht Zeugen. Insbesondere werden Autofahrer und Passanten gesucht, die zwischen 21.15 und 22.15 Uhr am vergangenen Mittwoch an der Bushaltestelle in Höhe des Lidl Marktes vorbei gekommen sind. Diese könnten Aussagen machen, ob sie das beschriebene Fahrzeug oder den Geschädigten gesehen haben.

Hinweise und Beobachtungen bitte an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322-275-0. Alternativ kann man auch das Hinweisformular im Bürgerportal unter polbb.eu/hinweis nutzen.

Von Joachim Wilisch