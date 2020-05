Rathenow

Im Zuge des anhaltend moderaten Corona-Infektionsgeschehens im Landkreis Havelland öffnet die Stadtverwaltung Rathenow ab dem 8. Juni an den Sprechtagen wieder für den Besucherverkehr. Das teilt Stadtsprecherin Anne Kießling mit.. Sprechtag ist am Dienstag von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr und am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

Bürgerservice wie immer

Das Bürgerservicebüro ist weiterhin zu den gewohnten Sprechzeiten geöffnet (Montag 9 bis 12 Uhr, Dienstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr, Mittwoch 9 bis 12 Uhr, Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr, Freitag nach Vereinbarung.

Das Standesamt ist weiterhin nur nach Anmeldung in der Zentrale im Erdgeschoss der Stadtverwaltung am Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr für persönliche Termine geöffnet.

Telefon und E-Mail

Außerhalb der Sprechtage sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt per Telefon oder E-Mail zu erreichen. Auch Gesprächstermine können vereinbart werden.

Besucherinnen und Besucher der Verwaltung müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung innerhalb des Gebäudes tragen und einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen halten.

