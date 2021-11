Rathenow: Ratsinformationssystem in der Verwaltung kommt später

Rathenow

Moderne Verwaltungen verfügen über ein Ratsinformationssystem. Dabei handelt es sich um ein Computerprogramm, das über die Zusammensetzung und die Aktivitäten der Stadtverwaltung und ihrer Ausschüsse informiert. Bürger haben die Möglichkeit, Sitzungstermine und Tagesordnungen abzurufen. Stadtverordnete bekommen neben den Einladungen zu den Sitzungen über einen eigenes Passwort Zugang zu den zum Teil vertraulichen Dokumenten, die sie zur politischen Willensbildung benötigen.

Einführung verschoben

Eigentlich wollte die Stadt Rathenow ein solches System in diesem Jahr einführen. Ursprünglich sollte mit der Inbetriebnahme der neuen Internetseite der Stadt im Frühjahr auch das Ratsinformationssystem freigeschaltet werden.

„Wir haben das zeitlich nicht geschafft“, antwortete Hauptamtsleiter Jörg Zietemann in der letzten SVV-Sitzung auf die Frage, wann es denn was werde mit dem System. Personelle Engpässe in der Verwaltung hätten dazu geführt, dass man die Einführung des Systems nicht zu dem geplanten Termin habe sicherstellen können.

Leistungsverzeichnis erstellt

Aufgehoben sei der Plan, ein solches System anzuschaffen, aber nicht, so Zietemann. Die Absprachen innerhalb der Verwaltung über die Ausgestaltung des Systems seien erfolgt, auch ein Leistungsverzeichnis habe man bereits erstellt. Die Voraussetzung für eine Ausschreibung seien damit gegeben. Im kommenden Jahr werde diese dann voraussichtlich erfolgen.

Nicht nur für die Bürger der Stadt und die politischen Akteure ist ein Ratsinformationssystem von Vorteil. Auch die Verwaltung selbst profitiert, weil Arbeits- und Organisationsabläufe vereinfacht werden. Beispielsweise erfolgt der Versand von Einladungen zu Sitzungen automatisch. Auch ist das System in der Lage, die Abrechnung der Sitzungsgelder automatisch zu erledigen. Allerdings müssen vor Einführung diverse rechtliche Fragen geklärt werden.

