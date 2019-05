Rathenow

Am Mittwoch trafen Christian Kaiser, Mario Schmurr und weitere Kommunalwahlkandidaten der Republikaner/ Bürgerbündnis Havelland auf dem Märkischen Platz mit den Bewerbern anderer Parteien zusammen. Was die zu dem Zeitpunkt nicht wussten: der Bundesvorstand der Republikaner setzt derzeit offenbar alles daran, um Christian Kaiser loszuwerden.

Keine Ämter mehr

So überraschte der Bundesvorsitzende der Republikaner, Michael Felgenheuer, am Mittwoch mit der Nachricht, Christian Kaiser seien am Dienstag alle Mitgliedschaftsrechte bei den Republikanern entzogen worden, ebenso habe man ihn aller Ämter enthoben. Demzufolge dürfte er nun auch nicht mehr Landesvorsitzender der Republikaner sein.

Schnell ganz oben

Kaiser, Schmurr und weitere Bewerber hatten sich mit dem Bürgerbündnis unter das Dach einer Partei begeben und die Republikaner ausgewählt. Die Partei war dabei, sich neu aufzustellen und suchte Mitstreiter. Schnell wurde Kaiser zum Landesvorsitzenden der Republikaner Brandenburg gewählt.

Dennoch auf der Liste

Auch auf den Listen zur Kommunalwahl tritt er unter dem Parteienlogo an – zusammen mit Piraten, Die Partei und anderen Gruppen. Auch, wenn Kaiser jetzt nicht mehr Landesvorsitzender der Republikaner ist und keine Mitgliederrechte hat, so wird er dennoch am kommenden Sonntag auf der Republikaner-Liste zur Wahl stehen. „Das könnte man jetzt auch nicht mehr ändern“, sagte Rathenows Wahlleiter Jörg Zietemann.

Im Internet noch Vorsitzender

Christian Kaiser selbst wollte sich gegenüber der MAZ dazu nicht äußern. „Ich beantworte keine Fragen“, sagte er. Mario Schmurr, der ebenfalls auf dem Märkischen Platz anwesend war sagte allerdings: „Herr Kaiser ist selbstverständlich noch Mitglied bei den Republikanern.“ Auf der Internetseite der Republikaner Christian Kaiser am Donnerstag noch als Landesvorsitzender ausgewiesen.

Selbst demaskiert

In Rathenow machte die Nachricht vom Liebesentzug der Republikaner gegenüber Christian Kaiser schnell die Runde: „Es ist bezeichnend, dass nicht einmal eine rechtspopulistische Partei etwas mit dem Bürgerbündnis zu tun haben will. Offenbar wird die Feststellung des Innenministeriums des Landes Brandenburg, das Bürgerbündnis als rechtsextrem einzustufen, auch bei den Republikanern so gesehen. Damit kann sich Herr Kaiser nicht mehr unter dem Anschein von Bürgerlichkeit verstecken. Herr Kaiser hat sich selbst demaskiert.“ Das sagte Ute Arndt, Sprecherin des Aktionsbündnisses „Unser Rathenow“.

Im Lautsprecherwagen

Christian Kaiser macht das nichts aus. Schon am Nachmittag war er wieder im Lautsprecherwagen unterwegs, um die Straßen und Häuser in Rathenow zu beschallen.

Von Joachim Wilisch