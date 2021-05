Rathenow: Restaurant Zum Alten Hafen wäre gern Testzentrum geworden

Rathenow

Während sich Bürger im Milower Land und in Premnitz seit Ende März in gastronomischen Einrichtungen auf das Corona-Virus testen lassen können, hat in Rathenow die Stadtverwaltung ein eigenes Testzentrum in Räumen der KWR in der Berliner Straße eingerichtet.

In Premnitz, Milow und Großwudicke testen Gastronomen, in Rathenow kümmern sich Mitarbeiter der Verwaltung, Kräfte der Bundeswehr, ein Apotheken-Team und Ehrenamtler um einen reibungslosen Ablauf.

Auf die Idee, Gastronomen in die Teststrategie einzubinden, kam der Bürgermeister der Gemeinde Milower Land, Felix Menzel (SPD). Er wollte denen, die von der Krise schwer getroffen und zum Stillstand gezwungen sind, helfen. „Ich weiß, wie schwer es ist, das Personal mit Kurzarbeit zu halten“, so Menzel.

Im März hatte er einen Vertrag mit zwei Gastronomen abgeschlossen, die seit Ende März in ihren Lokalen Tests durchführen. Die Stadt Premnitz folgte dem Beispiel. Das nötige Material stellt der Landkreis Havelland zur Verfügung, der die Kommunen beauftragt hatte, Testzentren vorzuhalten.

Wird Nachschub gebraucht, kümmert sich die Verwaltung. Die Abrechnung läuft direkt über die Kassenärztliche Vereinigung Berlin-Brandenburg, die als Aufwandsentschädigung zwölf Euro pro Test zahlt. Das läuft laut Menzel bislang reibungslos.

Sebastian Krakau, Koch im Alten Hafen, hätte den Mitarbeitern, die seit November in Kurzarbeit sind, gern die Möglichkeit gegeben, als Tester tätig zu sein. Quelle: Christin Schmidt

Die Stadt Rathenow hat sich für einen anderen Weg entschieden – zum Bedauern von Sebastian Krakau, Koch im Restaurant „Zum Alten Hafen“. „Wir hätten gern in Zusammenarbeit mit Künstlern und Kreativen aus der Region im ,Alten Hafen’ ein Testzentrum eröffnet. Nicht, um uns in irgendeiner Form zu bereichern, sondern um denen, die seit Monaten in Kurzarbeit sind, eine Beschäftigung zu bieten“, erklärt Krakau.

Inhaberin Monika Schönberg hätte die Räume sogar kostenlos zur Verfügung gestellt. „Leider hat sich die Stadt Rathenow dazu entschlossen, das selber in die Hand zu nehmen. Ich bedauere es, dass dafür unter anderem Leute von der Bundeswehr eingesetzt werden, statt mit Menschen zu arbeiten, die hier vor Ort leben und seit Monaten zu Hause sitzen“, so Sebastian Krakau.

Geschulter DJ wollte unterstützen

Bereits vor Wochen hatte er zusammen mit Monika Schönberg das Lokal so hergerichtet, dass es als Testzentrum dienen kann. Es gibt einen separaten Raum, der genügend Platz bietet.

Auch Absprachen für entsprechende Schulungen der Mitarbeiter mit dem Gesundheitsamt waren bereits getroffen. Krakau hatte sich mit einem DJ zusammengetan, der schon geschult ist und derzeit im Testzentrum in Friesack tätig ist. Doch die Mühe war vergebens.

Wie Reinbern Erben, Leiter des Rathenower Bürgeramts auf Nachfrage der MAZ mitteilte, ist aktuell auch kein zweites Testzentrum geplant. Das könne sich aber jederzeit ändern. „Wir sind mit einem Anbieter im Gespräch. Wenn wir feststellen, dass die vorhandenen Kapazitäten nicht ausreichen, können wir innerhalb von zwei Tagen ein weiteres Testzentrum anbieten“, so Erben.

Stadt setzt auf belastbare und verlässliche Strukturen

Dabei lässt er nicht unerwähnt, dass es inzwischen eine lange Liste mit Interessenten gibt, die gern ein Testzentrum eröffnen würden. „Als wir starteten, gab es ein solches Angebot nicht. Damals war nur der Apotheker Eckhard Galys bereit, die Stadt bei der Aufgabe zu unterstützen.

Das war also keine bewusste Entscheidung gegen jemanden, sondern für eine schnelle Umsetzung der Aufgabe“, macht Erben deutlich und weist zudem darauf hin, dass es dafür belastbare und verlässliche Strukturen brauche.

Keine Bedenken seitens des Gesundheitsamtes

Felix Menzel hat derweil diese verlässlichen Strukturen bei den Gastronomen seiner Gemeinde gefunden. „Für mich ist das eine verlässliche Berufsgruppe. Sie alle haben in den letzten Monaten Hygienekonzepte entwickelt und umgesetzt und beschäftigen Mitarbeiter, die tagtäglich mit Hygiene zu tun haben. Wenn Drogerien und Supermärkte testen können, warum sollten Gastronomen mit entsprechender Schulung das nicht auch tun?“, meint Felix Menzel.

Bedenken seitens des Gesundheitsamtes des Landkreises bezüglich des Einsatzes der Gastronomen habe es nicht gegeben.

Dass diese daran den einen oder anderen Euro verdienen können, ist aus Menzels Sicht nicht problematisch. Zumal dann ohnehin die Wirtschaftshilfe vom Staat gekürzt wird.

Stadt weist Vorwürfe zurück

„Wir als Gemeinde haben in den letzten Jahren immer gut mit den Gastronomen zusammengearbeitet, warum sollen wir ihnen nicht in dieser Situation helfen? Als kleine Verwaltung sind wir ohnehin kaum in der Lage, die Tests zu organisieren. Ich jedenfalls bin dankbar und glücklich, dass die Gastronomen diese Aufgaben übernommen haben“, betont der Bürgermeister.

Für ihn sei am Ende wichtig, dass der, der sich testen lassen möchte, auch getestet wird. Vorwürfe, die Stadt Rathenow, wolle mögliche Einnahmen für sich behalten, weist Reinbern Erben derweil entschieden zurück: „Die Stadt kann sich nicht daran bereichern. Mit den Einnahmen decken wir die Aufwendungen. Ist Geld übrig, wird es im Interesse der Stadt verwenden.“

