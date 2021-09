Rathenow

Staunend kommen die Nachbarskinder in den Rathenower Schrebergarten, um Andrea Grand`hommes Sonnenblume zu besichtigen. Stattliche 3,80 Meter hoch ist die Sonnenblume in der Gartensparte Havelwiesen gewachsen und das binnen weniger Wochen.

In die Erde gesteckt hat die 33-jährige Zahntechnikerin den Samen im Juni, dann wuchs und wuchs das Pflänzchen auf seine heute so stattliche Größe. Die Sonnenblume lugt sogar weit über das Dach der Datsche hinaus.

Verregneter Sommer bringt Rathenowerin Glück

Das Geheimnis der Hobbygärtnerin? Sie hat keines. Es ist der verregnete Sommer in diesem Jahr. „Regenwasser ist am besten, das hat der Sonnenblume das gegeben, was sie braucht, um so groß zu werden“, berichtet Andrea Grand`homme.

Der Samen der Sonnenblume stammt von einem Exemplar des Vorjahres. Den hatte die Rathenowerin getrocknet für die diesjährige Saison. „Bei Sonnenblumen geht das, bei Zucchinis und Kürbissen soll man das ja nicht machen“, erzählt sie. Tatsächlich können selbstgezogene Zucchinis und Kürbisse giftig sein. Ihre Samen sollten jedes Jahr im Fachhandel neu gekauft werden.

Vorfahren kamen aus Frankreich

Seit fünf Jahren besitzt Andrea Grand’homme, deren Vorfahren Hugenotten waren, den Schrebergarten in der Kleingartenanlage Gartenverein Havelwiesen . „Die Vorbesitzerin war gestorben und der Mann schaffte es nicht mehr mit der Gartenarbeit“, berichtet die Mutter eines elfjährigen Sohnes.

Im Sommer verbringt die Familie viel Zeit in ihrem grünen Paradies. Brachliegendes Pachtland gebe es dort nicht: „Die Schrebergärten sind doll gefragt in der Corona-Zeit.“

Im Garten der Familie Grand`homme wachsen Hibiskus, Pfingstrosen, Gurken, Petersiele und Sellerie. Der Sauerkirschbaum ist abgeerntet. Den Apfelbaum mit Früchten, die erst im Oktober erntereif sind, musste Andrea Grand`homme mit Pfählen abstützen, so reich trägt der Baum.

Das Idyll in der Gartensparte Havelwiesen

400 Quadratmeter groß ist das Idyll. „Man will sich wie zu Hause fühlen, das ist das Wichtigst. Es ist schön zu sehen, wenn etwas wächst und blüht“, das bedeutet ihr der Schrebergarten. Deswegen ist es für die junge Frau auch undenkbar, nur Gemüse und Obst im Garten zu ziehen. Blühende Blumen gehören zum Wohlbefinden beim Blick in den Garten dazu.

Gelernt hat Andrea Grand`homme zunächst den Beruf des Malers und Lackierers, bevor sie Zahntechnikerin wurde. Fast die gesamte freie Zeit verbringen sie und ihre Familie im Sommer im Garten.

Ab Oktober wird sie wohl nur noch an den Wochenenden gärtnern. Der nahende Herbst sei auch der Sonnenblume langsam anzusehen. „Sie beginnt zu vertrocknen.“

Von Marion von Imhoff