„Wir machen richtig Feuer“ lautet ein Werbespruch der Rowa GmbH. Für einen Betrieb, der Heizeinsätze und Kamine herstellt, eine knackige Art, auf sich aufmerksam zu machen.

Und jetzt macht das Unternehmen mit Sitz an der Gasanstalt auch noch richtig Dampf. Aber das nur im übertragenen Sinn. Denn die Geschäfte laufen so gut, dass eine spektakuläre Erweiterung geplant ist.

Millionen-Investition

Im Gewerbegebiet Heidefeld soll eine neue Produktionshalle errichtet werden, die mehr als doppelt so groß ist wie die bisherige Fertigungsstätte. Es handele sich um eine Investition im unteren zweistelligen Millionenbereich, heißt es aus der Unternehmensspitze.

Betrieb mit Tradition Vorgängerbetrieb der Rowa GmbH war der VEB Ofen- und Herdbau Rathenow (kurz Ohra), der an der Gasanstalt bis zu 600 Mitarbeiter beschäftigte. 1992 wurde der Betrieb von der Treuhand an die Firma Olsberg Hermann Everken verkauft. 2004 übernahm die Firma Camina & Schmid aus dem westfälischen Bissendorf das Unternehmen. Die Rowa GmbH hat momentan 54 festangestellte Mitarbeiter. In Rathenow werden pro Jahr rund 20000 Feuerstätten produziert, Tendenz steigend. Der Umsatz im vergangenen Jahr lag bei rund 10 Millionen Euro.

„Wir wollen uns vergrößern, aber die Wachstumsmöglichkeiten an der Gasanstalt sind begrenzt“, sagt Anna Rokossa, Geschäftsführerin der westfälischen Firma Camina & Schmid, die den Rathenower Traditionsbetrieb im Jahr 2004 erworben hat. Deshalb habe man vor gut zwei Jahren begonnen, sich im Umfeld der Stadt nach einem Grundstück umzusehen.

Bestens ausgebildete Mitarbeiter

Eine Verlagerung der Produktion an einen weiter entfernten Ort kam für die Firmenleitung nicht in Frage. „Unser Kapital sind die sehr gut ausgebildeten und hochmotivierten Mitarbeiter“, sagt Rokossa. Auf die habe man auf keinen Fall verzichten wollen.

Als Rathenows Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann dem Unternehmen eines der letzten freien städtischen Grundstücke im Gewerbegebiet Heidefeld anbot, passte das wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Am Donnerstag war die Unternehmensführung aus Bissendorf zu Gast in Rathenow, um den Kaufvertrag für das 24000 Quadratmeter große Grundstück zu unterschreiben.

Archäologen in Aktion

Zuvor hatten Archäologen des Brandenburgischen Amtes für Denkmalpflege das Grundstück untersucht, auf dem bis zum Ende des 2. Weltkriegs die Arado-Flugzeugwerke GmbH eine Produktionsstätte betrieben.

Die Suche brachte weiteres Licht in die Lebensbedingungen der Menschen, die im Rathenower Werk zur Zwangsarbeit verpflichtet waren. Unter anderem konnten die Altertumsforscher Fundamente von zwei Baracken freilegen, in denen Zwangsarbeiter untergebracht waren.

Außerdem fanden sie diverse Alltagsgegenstände –Besteck, Münzen, Werkzeugmarken und anderes – die Einblick in ein dunkles Kapitel der Rathenower Stadtgeschichte vor rund 80 Jahren geben.

Untersuchungen abgeschlossen

Mittlerweile sind die Untersuchungen abgeschlossen, der Weg für den Neubau ist frei. Läuft alles nach Plan, könnte noch in diesem Jahr mit den Arbeiten begonnen werden. Der Umzug von der alten in die neue Produktionsstätte ist Ende 2021 geplant.

Mehrere Wochen lang haben Archäologen die Fläche im Gewerbegebiet Heidefeld untersucht. Nun ist der Weg für die Bebauung frei. Quelle: Markus Kniebeler

Mit einer Fläche von 12.000 Quadratmetern wird die neue Halle mehr als doppelt so groß wie der Standort an der Gasanstalt. „Das gibt uns nicht nur die Möglichkeit, die Produktionskapazität zu erweitern“, sagt Anna Rokossa. Es werde auch Platz sein, Arbeitsschritte, die derzeit an externe Firmen vergeben werden, selber zu erledigen. So soll sich künftig in Rathenow ein Team um den Prototypenbau kümmern. Und auch ein Prüfstand für Emissionsmessungen ist Teil des Neubauvorhabens.

Neue Arbeitsplätze geplant

Mit der räumlichen Erweiterung wird auch eine Personalaufstockung einhergehen. Derzeit beschäftigt die Rowa GmbH 54 fest angestellte Mitarbeiter. „Wenn sich die Geschäfte so positiv weiter entwickeln, werden wir neue Arbeitskräfte einstellen“,sagt die Unternehmenschefin. Wie viele das sein werden, könne sie jetzt aber noch nicht sagen.

Erstmals Azubis

Auf jeden Fall sollen an dem neuen Produktionsstandort Nachwuchskräfte ausgebildet werden. Bislang war das nur am Stammsitz des Unternehmens in Bissendorf möglich.

Künftig können Lager- und Logistikarbeiter, Industriekaufleute und Produktdesigner ihr Handwerkszeug im neuen Rowa-Werk erwerben. Was nach dem Umzug mit dem Werk an der Gasanstalt geschehen soll, ob es verkauft, vermietet oder weiterhin genutzt wird, ist noch nicht entschieden.

„Wir sind froh, dass das Unternehmen sich entschieden hat, dem Standort Rathenow treu zu bleiben und hier zu investieren“, sagt Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann. Das sei nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Rathenow eine erfreuliche Nachricht.

Von Markus Kniebeler