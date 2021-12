Rathenow: SPD fordert Slipanlage für Bootstouristen 

Rathenow

Orte, die an einem Fluss liegen, haben einen ganz besonderen Reiz. Das trifft auch auf Rathenow zu. Allerdings gibt es nicht wenige, die behaupten, dass die Stadt zu wenig aus den Möglichkeiten macht, welche die Lage an der Havel mit ihren Verzweigungen bietet.

Auch die Fraktion von SPD/Bündnis 90/Die Grünen ist der Meinung, dass das touristische Potenzial der Wasserlage nicht ausgeschöpft ist. „Der Wassertourismus auf der Havel und den angeschlossenen Seen nimmt stetig zu“, heiß es in einem Antrag, den die Fraktion am Mittwochabend in der Stadtverordnetenversammlung gestellt hat. „Jedoch ist im Bereich der dafür notwendigen touristischen Infrastruktur noch vieles zu tun.“

Insbesondere Bootstouristen hätten Schwierigkeiten, in der Stadt einen geeigneten Ort zu finden, ihr Boot zu Wasser zu lassen, heißt es in der Beschlussvorlage. Deshalb solle der Bürgermeister prüfen lassen, ob es Möglichkeiten gebe, eine öffentlich zugängliche Slipanlage im Stadtgebiet zu errichten.

Standort ins Spiel gebracht

In dem Antrag wird auch gleich ein möglicher Standort ins Spiel gebracht. Am Ende der Kleinen Waldemarstraße gebe es bereits eine Betonrampe, über die Boote ins Wasser gelassen werden können. „Mit dem Ausbau der Rampe, der Errichtung eines begleitenden Steges sowie der Herstellung einer ordentlichen Zuwegung kann eine gute Lösung für alle geschaffen werden“, heißt es in dem Antrag.

Daniel Golze machte in der Sitzung darauf aufmerksam, dass die Linke diesen Standort vor etwa drei Jahren auch schon mal für die Errichtung einer Slip-Anlage ins Spiel gebracht habe. Die Sache sei dann von der Stadt nicht weiter verfolgt worden.

Karin Dietze (Linke) gab zu bedenken, dass eine Anlage an diesem idyllischen Ort, an dem sich im Sommer Spaziergänger und Erholungssuchende aufhalten, vielleicht störend sein könnte. Aber auch das soll – neben einer Kostenschätzung und einer Variantenanalyse – in der Studie untersucht werden, die von den Stadtverordneten mit großer Mehrheit in Auftrag gegeben wurde.

Von Markus Kniebeler