Rathenow

Die Anwohner der Clara-Zetkin-Straße werden sich die Augen gerieben haben. Seit Mittwoch sind die Stämme der Hainbuchen vor ihrer Haustür von grünen Plastiksäcken umschlossen. Diese sollen dafür sorgen, dass die jungen Bäume im Sommer immer ausreichend mit Wasser versorgt sind.

6000 Straßenbäume in Rathenow

Diese Art der Bewässerung ist Neuland für die Mitarbeiter des Rathenower Betriebshofes. Normalerweise sind Daniel Pfarr und Detlef Mallon mit dem Tankwagen unterwegs, um im Sommer die rund 6000 Straßenbäume in der Stadt mit Wasser zu versorgen. Und zwar auf die herkömmliche Art und Weise. Per Schlauch lassen sie 50 bis 100 Liter auf die Wurzel eines jeden Baumes laufen. Damit sind sie bei der derzeitigen Witterung den ganzen Tag beschäftigt.

Allerdings hat diese Art der Bewässerung ihre Nachteile. Wenn der Boden zu trocken ist, fließt ein Teil des Wassers über den Rand der Baumscheibe hinweg. Außerdem ist es fraglich, ob die Wurzeln das Wasser, das auf einen Schlag in der Boden dringt, überhaupt so schnell aufnehmen können.

Yves Reimer, Leiter des Betriebshofs der Stadt Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

„Die Bewässerungssäcke sollen das Wasser gezielter und effektiver in den Boden bringen“, sagt Yves Reimer, der Leiter des städtischen Betriebshofes. Um zu testen, ob das in der Praxis funktioniert, habe die Stadt 20 Säcke angeschafft – für die jungen Hainbuchen, die im vergangenen Jahren in der Zetkinstraße gepflanzt wurden.

Tröpfchenweise Versickerung

Das Prinzip der 50 Liter fassenden Plastiksäcke ist denkbar simpel. Sie werden um den Baumstamm gelegt und mit einem Reißverschluss verschlossen. Im Boden der Säcke befinden sich kleine Löcher, durch welche das eingefüllte Wasser über einen Zeitraum von fünf bis neun Stunden langsam in den Boden sickert. „Dadurch werden die Wurzeln kontinuierlich befeuchtet und können mehr Wasser aufnehmen als bei der herkömmlichen kurzzeitigen Bewässerung“, sagt Reimer.

Bewässerungssäcke des Betriebshofs Rathenow in der Clara-Zetkin-Straße. Quelle: Markus Kniebeler

Diese Art der Bewässerung eignet sich vor allem für junge Bäume, die in der ersten Wachstumsphase auf eine regelmäßige Wasserzufuhr angewiesen sind.

„In der Stadt Rathenow werden rund 100 neue Straßenbäume im Jahr gepflanzt“, sagt der Betriebshofchef. Sollte sich das System bewähren, sei es denkbar, dass man irgendwann alle Jungbäume mit einem Bewässerungssack ausstatte.

Wertvolle Zeitersparnis

Reimer nennt einen weiteren Vorteil: Weil das Wasser so effektiv in das Wurzelwerk geleitet werde, müssten die Betriebshofmitarbeiter die mit Säcken versehenen Bäume nicht mehr täglich wässern. Das spare wertvolle Zeit.

Nach dem Sommer können die Säcke übrigens mit zwei Handgriffen abgebaut und in der kommenden Saison wiederverwendet werden.

Appell an die Anwohner

Natürlich müssen die Behältnisse regelmäßig mit Wasser gefüllt werden. Alle zwei, drei Tage wird das Betriebshofteam sich darum kümmern. „Es wäre allerdings toll, wenn die Anwohner selber hin und wieder Wasser nachfüllen“, sagt Reimer. Denn gerade an den heißen Tagen könne es vorkommen, dass das Wässerungsteam nicht alle geplanten Touren schaffe.

Übrigens hat die Rathenower Straßenmeisterei die Säcke auch schon entdeckt. „Wir werden in diesem Jahr 200 Stück anschaffen“, sagt Leiter Karsten Ziehm. Bislang habe er nur Gutes von dem System gehört.

Von Markus Kniebeler