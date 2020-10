Rathenow: Sanierung der Genthiner Straße in vollem Gange

Rathenow

Die Sanierung der Genthiner Straße ist in vollem Gange. Seit Montag wird die Oberfläche des Abschnitts zwischen Friedensbrücke und der Friedensstraße erneuert. Bis zum 13. November wird an diesem Teilstück gearbeitet. Vom 16. November bis zum 3. Dezember kommt der Abschnitt zwischen Friedensstraße und dem Kreisverkehr am westlichen Ende der Genthiner Straße an die Reihe.

Rund 600.000 Euro kostet die Sanierung der rund 1,6 Kilometer langen Straße. Die großräumige Umleitung führt über die B 188-Ortsumgehung. Autofahrer mit Zielen in Rathenow-West werden über die Göttliner Straße, die Pfarrer-Fröhlich-Straße und die Friedensstraße an der Baustelle vorbeigeleitet.

Von Markus Kniebeler