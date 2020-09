Ein Hoffnungszeichen wollten die Mitglieder der Kirchengemeinde aus dem Elbe-Havel-Winkel setzen. In sechs Kirchen wurde musiziert, gebastelt und vorgelesen. Die Dorfbewohner nahmen das Angebot, das in Göttlin speziell auf die Kirchensanierung zugeschnitten war, dankend an.