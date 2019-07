Rathenow

In der Kita „Neue Schleuse“ in Rathenow-West geht eine Zeit der Entbehrungen und Beschwernisse zu Ende. Nach mehr als 14-monatiger Bauzeit kann die Kita in der Semmelweisstraße ab Montag wieder komplett genutzt werden.

Kinder, Eltern und Erzieher sind froh, dass der Kita-Betrieb nun endlich wieder unter normalen Bedingungen vonstatten gehen kann. Davon konnte in den vergangenen Monaten keine Rede sein.

Zur Galerie Der hintere Teil der Kita Neue Schleuse in Rathenow-West konnte nach einem Wasserrohrbruch rund 14 Monate nicht genutzt werden. Die Sanierung ist beendet. Am Donnerstag und Freitag wurden die neuen Räume eingeräumt.

Seit dem 1. Mai des vergangenen Jahres, als eine Wasserleitung in der Küche platzte, konnte der hintere Teil der Kindertagesstätte wegen des Schadens nicht mehr genutzt werden.

Die Hälfte der gut 70 Kinder musste in die Kita Olga Benario umziehen. Dort wurde der Turnraum frei geräumt, um Platz für die Gruppen aus Rathenow-West zu schaffen.

Improvisation gefragt

„Für die Eltern und Kinder war das eine Herausforderung“, sagt Kita-Leiterin Beate Bierschenk. Eine andere Umgebung, weitere Wege, beengte Verhältnisse – Optimismus und Improvisationsbereitschaft seien gefragt gewesen, um die neue Situation zu meistern.

Und auch die Kita-Organisation habe auf die neue Lage abgestimmt werden müssen. Immerhin musste der Dienst in zwei Häusern abgedeckt werden.

„Dank der Geduld der Eltern und dank der Hilfsbereitschaft der Kollegen der Kita Olga Benario haben wir das gut hinbekommen“, sagt Beate Bierschenk. „Aber jetzt sind wir glücklich, dass bald alle wieder unter einem Dach versammelt sind.“

Erleichtert nach Monaten der Entbehrungen: Kita-Leiterin Beate Bierschenk. Quelle: Markus Kniebeler

Zuvor aber hatten die Kita-Mitarbeiter und Hausmeister Heiko Reich noch alle Hände voll zu tun. Am Donnerstag und Freitag wurden die sanierten Räume wieder eingeräumt.

Eine Spedition hatte die Möbel, die zum Teil in der Kita Olga Benario zum Einsatz gekommen waren, zum größten Teil aber in Räumen der Göttliner Feuerwehr eingelagert worden waren, herbeigeholt und auf die Räume verteilt.

Die Erzieherinnen zeigten den Umzugshelfern, wo was hinkommt und sorgten dafür, dass für die Wiedereröffnung am Montag nicht nur alles an Ort und Stelle war, sondern sie befreiten das Mobiliar auch von Staub und Schmutz, der sich während der Einlagerung angesammelt hatte.

Warten auf neue Möbel

Komplett ist die Ausstattung allerdings noch nicht. Der Rohrbruch hat etliche Möbel so beschädigt, dass sie ausgetauscht werden müssen. Neue Möbel seien bestellt, sagt Beate Bierschenk. Aber die Lieferzeit sei relativ lang. „Wir hoffen, dass die Ausstattung bis zu den Herbstferien komplett ist.“ Bis dahin werde man mit dem Vorhandenen auskommen.

Küchenhelferinnen Marina Sennecke (re.) und Maria Leßmann räumen die neue Küche ein. Quelle: Markus Kniebeler

Während in den Gruppenräumen geschleppt, geschoben und gewischt wurde, räumten die Küchenhelferinnen Marina Sennecke und Maria Leßmann in der Küche, die nach der Havarie komplett erneuert wurde, Besteck und Geschirr in die neuen Schränke und Regale. Die beiden Damen freuen sich, ab Montag wieder ausreichend Platz zu haben, um die Kita-Besatzung mit Mahlzeiten zu versorgen.

Auch wenn ab Montag wieder die komplette Kita genutzt werden kann, wird sich der Betrieb noch in Grenzen halten. Wegen der Sommerferien sind nur rund 20 von 70 Kindern anwesend. „Das kommt uns ganz recht“, sagt Leiterin Beate Bierschenk. „Dann können wir uns in aller Ruhe den Restarbeiten widmen.“

Von Markus Kniebeler