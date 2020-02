Letzter Schliff in der Weinbergaula

Rathenow

Ganz zum Schluss wird es noch einmal staubig. Spezialisten sind momentan damit beschäftigt, den Parkettboden der Aula der Weinbergschule aufzuarbeiten. In der vergangenen Woche wurden die Dielen abgeschliffen, in dieser Woche kommt die Versiegelung rauf. Dann muss man den Boden eine Weile ruhen lassen.

Ab Anfang März wird die Aula nach Auskunft von Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus genutzt werden können. Dann verfügt die Schule endlich wieder über einen Raum, in dem größere Veranstaltungen stattfinden können.

Sanierung seit September

Seit Mitte September läuft die Sanierung der Aula. Doch genutzt werden kann diese schon seit drei Jahren nicht mehr. Denn während der 2017 gestarteten Sanierung der Häuser 1 und 2 der Weinbergschule diente die Aula als Abstellkammer für Möbel aus den zwecks Sanierung frei geräumten Schulteilen.

Insgesamt fünf Millionen Euro verbaut

Mit der Sanierung der Aula wird die Modernisierung der Schulgebäude abgeschlossen. Rund 350 000 Euro hat dieser letze Akt gekostet. Insgesamt wurden in die Modernisierung des Schulkomplexes seit 2017 rund fünf Millionen Euro investiert. Neben den Häusern 1 und 2 wurde auch die Turnhalle komplett überarbeitet und erweitert.

Die Sanierung der Aula begann im September mit Putzarbeiten. Außerdem wurden sämtliche Elektroleitungen erneuert. Und auch die Heizungsanlage wurde ausgetauscht. Anders ausgedrückt: Bis auf die Fenster blieb kaum ein Gebäudeteil von der Sanierung unberührt.

Neuer Anstrich nach Farbanalyse

Auffällig ist der neue Anstrich der Aula. Die Innenwände des Baus aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zierten zarte Pastelltöne. Diese mussten nach den Vorgaben des Denkmalschutzes originalgetreu wiederhergestellt werden, was dank einer speziellen Farbanalyse perfekt gelungen ist.

Was die Gebäude angeht, wird mit der Fertigstellung der Aula die Modernisierung des Schulstandortes am Weinberg abgeschlossen. Doch Bauarbeiter wird man auch in den kommenden zwei Jahren noch auf dem Schulgelände antreffen.

Außengelände wird neu gestaltet

Denn die Außenanlage der im Jahr 1956 eingeweihten Schule soll neu gestaltet werden. Der Planungsauftrag für diese Arbeiten wurde bereits vergeben. Bis zum Ende des kommenden Jahres soll nicht nur der Schulhof hinter Haus 1 auf Vordermann gebracht werden. Auch die Anlage vor der Schule bis zur Bergstraße wird neu gestaltet. Über eine Million Euro wurden dafür veranschlagt.

Von Markus Kniebeler