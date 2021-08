Rathenow: Sanierungsplan für maroden Radweg

Der Radverkehr boomt, aber viele Radwege in der Rathenower Innenstadt sind in einem erbarmungswürdigen Zustand. Für einen besonders schlechten Abschnitt gibt es jetzt einen Sanierungsplan.

Holprig, viel zu schmal und gefährlich nah an der Straße: Die Radwege an der Curlandstraße und am Friedrich-Ebert-Ring müssen dringend saniert werden. Quelle: Markus Kniebeler