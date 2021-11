Bisher bot die Schülerfirma aus Rathenow vor allem in der Lehrküche produzierte Erdbeer-Konfitüre und Apfelmus an. Als spezielles Projekt stellt die Schülerfirma nun einen Jahres-Fotokalender 2022 vor. Der Kalender war gleichzeitig ein Abschiedsprojekt für die Zehntklässler und der Erlös soll in die Abschlussfahrt fließen.