Rathenow: Schulabgänger aus dem Jahr 1952 treffen sich ein letztes Mal

Rathenow

Wer in der heutigen Zeit aufwächst, der mag zwar über dieses meckern und jenes. Aber wer ehrlich zu sich selbst ist, wird zugeben, dass das Leben heute in den meisten Fällen in sicheren, behüteten Bahnen verläuft.

Das war nicht immer so. Menschen, die den Krieg erlebt haben, wissen, dass Wohlstand, Frieden und Sicherheit keine Selbstverständlichkeiten sind.

Rund ein Dutzend dieser Zeitzeugen hatte sich am Mittwoch in Rathenow getroffen. Was sie vereint? Sie alle waren im Frühjahr 1942 in die Neustädtische Schule in Rathenow eingeschult worden. Kinder, die das Leben noch vor sich hatten, und gleich am Anfang erfahren mussten, was es heißt, sich durchkämpfen zu müssen.

Chaotische Zeiten

Ein Blick auf die Schulkarriere der heutigen Senioren zeigt, dass damals, in den Wirren des Krieges, nichts planbar war. Im Herbst 1944, da hatten sich die Kinder gerade an den Alltag in der Schule gewöhnt, war wegen des Krieges Schluss mit dem Unterricht. Der wurde dann, nach dem Kriegsende, im Oktober 1945 wieder aufgenommen. Und zwar, weil die Neustädtische Schule zerstört worden war, in der Neuen Schule, die 1949 in Geschwister Scholl Schule umbenannt wurde, und die es heute noch gibt. 1952 haben die, die sich am Mittwoch im Rathenow trafen, dort ihren Abschluss gemacht.

Im Jahr 2015 besuchten die Ehemaligen ihre alte Bildungsstätte – die Geschwister-Scholl-Grundschule. Quelle: Archiv: Klaus Weidt

Es war nicht das erste Klassentreffen. „16 mal sind wir zusammengekommen“, sagt Klaus Weidt, einer der Organisatoren der Zusammenkunft. „Und jedes Mal hatten wir uns eine Menge zu erzählen.“

Am Mittwoch startete das Treffen mit einem Besuch in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche. Von dort ging es ins Stadtzentrum. In „Kitty’s Candy World“, dem vor einem Jahr eröffneten amerikanischen Café, schwelgten die ehemaligen Klassenkameraden bei süßen Leckereien stundenlang in Erinnerungen.

Was erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass sich die Gruppe nach den Kriesgwirren jahrzehntelang aus den Augen verloren hatte. Erst 1986 trafen sich die Schulabgänger nach fast 35 Jahren erstmals wieder. Das 1. Klassentreffen im Hotel Fürstenhof gefiel allen so gut, dass sie beschlossen, sich regelmäßig zu sehen.

Treffen mit Programm

16 mal sind die Schüler von einst seitdem zusammengekommen. Meist gab es vor der gemütlichen Runde ein kleines Programm: Den Bismarckturm haben sie besichtigt, die Landesgartenschau besucht, waren eingeladen beim Rathenower Bürgermeister, feierten sogar schon mal Karneval, reisten zur Lady Agnes nach Stölln und begaben sich auf Stadtrundfahrt durch Rathenow.

Der Höhepunkt eines jeden Treffens aber waren die Gespräche in trauter Runde. „Es gab ja immer Neuigkeiten“, sagt Klaus Weidt, einer der Organisatoren der Treffen, der heute in Berlin lebt. Im Laufe der Jahre hätten sich alte Bekanntschaften wieder verfestigt. Und bei den Treffen habe man natürlich erfahren wollen, wie es den Kameraden seit der letzten Zusammenkunft ergangen sei.

So eng knüpften manche die Bande, dass sie neben den Treffen gemeinsame Urlaubsfahrten machten. Nicht alle, versteht sich. Aber zehn Mal waren kleinere Gruppen in der Welt unterwegs – von Ägypten bis nach Finnland reicht die Palette der Reiseziele.

Ein Foto der Jungenklasse aus dem Jahr 1946. Quelle: Archiv: Klaus Weidt

Weil das Alter seinen Tribut fordert, fanden die Klassenfahrten vor 14 Jahren ein Ende. Aber in Rathenow getroffen wurde sich immer noch. Bis zum vergangenen Mittwoch. „Das 16. Klassentreffen wird unser letztes gewesen sein“, sagt Klaus Weidt. Für viele werde es wegen altersbedingter Gebrechen immer beschwerlicher, an den Treffen teilzunehmen. Deshalb habe man den Entschluss gefällt, die Zusammenkünfte einzustellen.

Abschlusszeugnis als Erinnerung

Als Erinnerung händigte Klaus Weidt jedem seiner Klassenkameradinnen und -kameraden ein Abschlusszeugnis aus, auf dem jedes einzelne Treffen vermerkt ist. „Hiermit wird Dein großartiger Zusammenhalt mit deinen Klassenkameraden von 1942 bis 2021 in Rathenow bestätigt und beurkundet“, heißt es auf dem Zeugnis.

Dass ein bisschen Wehmut über diesem letzten Treffen lag, kann man sich denken. Doch gegen die Trauer hatte Klaus Weidt schnell ein Mittel gefunden. „Wer will, kann ja noch ein bisschen nachsitzen“, schlug er vor. Der Vorschlag wurde begeistert aufgenommen. Nicht unwahrscheinlich also, dass sich zumindest einige der alten Freunde doch noch einmal wiedersehen.

Von Markus Kniebeler