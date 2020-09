Rathenow

Zum 10. Otto-Seeger-Gedenklauf Ende September 2019 erliefen die Schüler der Seeger-Grundschule knapp 2.200 Euro. Gemeinsam mit den Klassensprechern und dem Förderverein wurde entschieden, mit allen Schülern die Weihnachtsgala im Brandenburger Theater zu besuchen.

Jedes Jahr spenden die Schüler einen Teil der Summe für soziale Zwecke in der Stadt. 200 Euro sollten dieses Mal an das Grüne Klassenzimmer im Optikpark gehen. „Für das Geld werden wir Großspielgeräte anschaffen“, dankte Optikpark-Geschäftsführerin Kathrin Fredrich den Schülern für ihre soziale Kompetenz und die Spende.

Anzeige

Die 4. Klasse der Seeger-Grundschule überreichte Optikpark-Geschäftsführerin Kathrin Fredrich und Mandy Rudolf, Leiterin des Grünen Klassenzimmers, (v. li.) eine Spende in Höhe von 200 Euro. Quelle: Uwe Hoffmann

„Während der ersten Monate der Corona-Pandemie konnten viele unserer Veranstaltungen gar nicht oder nur in eingeschränkter Form stattfinden“, sagt Mandy Rudolf, Leiterin des Grünen Klassenzimmers. „Mittlerweile fanden wieder Kurse statt.“

So auch der Kunstkurs „ Vincent van Gogh und seine Farbwelten“. Mit Künstlerin Susanne Woltersdorf gingen die 25 Schüler der 4. Klasse der Seeger-Schule auf die Spuren des berühmten niederländischen Malers der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der mit seinem post-impressionistischen Malstil als einer der Begründer der modernen Malerei gilt.

Im Unterricht vorgearbeitet

Bereits im Unterricht mit ihrer Kunsterziehungslehrerin hatten die Schülerinnen und Schüler sich auf den Kurs, und zu van Gogh, vorbereitet. „Welche Farben seht ihr, wenn ihr euch hier im Optikpark umseht?“, fragte Susanne Woltersdorf die Kinder. „Sind dies einheitliche Farben oder seht ihr da verschiedene Töne einer Farbe? Van Gogh hat mit Abstufungen des Farbtons und Strukturen Dynamik und Energie in seine Bilder gebracht.“

Van Gogh malte mit reinen, kräftigen Farben, die er gern in Komplementärkontrasten nebeneinander setzte, damit sie sich in ihrer Wirkung gegenseitig steigerten. Dabei setzte er sich über die natürlichen Farben der Gegenstände hinweg. Häufig übertrieb er die Farben. Oder er setzte sie so ein, dass sie in das Farbschema passten, das er für das jeweilige Bild entwickelt hatte. So gibt es bei van Gogh grüne Himmel, rosa Wolken, türkisfarbene Straßen.

Kursleiterin Susanne Woltersdorf mit Michel, der sich für sein Bild stark von van Gogh inspirieren ließ. Quelle: Uwe Hoffmann

Im Anschluss hatten die jungen Kunsttalente 60 Minuten Zeit, ihr Bild, mit Stilmitteln van Goghs, zu gestalten. Dabei sollte eine Hälfte der Malfläche in einem einheitlichen Farbton gemalt werden und auf der zweiten Hälfte, mit einer zweiten Farbe und Strukturen, Bewegung und Energie in die Farbfläche gebracht werden.

Während der gemeinsamen Auswertung waren einige der Schüler von ihrem Ergebnis und der Wirkung überrascht.

Und nun ein Symposium

Demnächst leitet Susanne Woltersdorf in ihrem Atelier am Kirchplatz ein Kinder-Kunstsymposium, in Kooperation mit dem Landkreis Havelland. Der diesjährige Seeger-Gedenklauf wird wegen Corona als Unterrichtsprojekt ohne Zuschauer stattfinden.

Von Uwe Hoffmann