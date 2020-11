Rathenow

Die Modernisierung der Otto-Seeger-Grundschule in Rathenow-West soll noch schneller vonstatten gehen, als vorgesehen. Nach den aktuellen Plänen könnte der Umbau des Schulkomplexes bereits Ende des Jahres 2022 abgeschlossen werden. Das wäre ein halbes Jahr früher, als es die Planer in ihrem ursprünglichen Konzept festgelegt hatten.

Die Straffung der Bauzeit wird möglich, weil die Umgestaltung nicht in mehreren Etappen, sondern in einem Rutsch vollzogen werden soll. Dem ursprünglichen Plan zufolge sollte der dreigeschossige Altbau so lange in Betrieb bleiben, bis die angrenzenden zweigeschossigen Schulteile abgerissen und durch einen Neubau ersetzt worden sind. Dann, so der Plan, würden die Schüler in den Neubau umziehen und den Weg frei machen für die Modernisierung des Altbaus.

Abriss und Sanierung parallel

Aus verschiedenen Gründen wurde sich dieses Konzept als nicht praktikabel bewertet. Nun sollen Abriss und Neubau sowie Sanierung des Altbaus nach Auskunft von Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus parallel stattfinden.

Das hat zur Folge, dass alle 170 Schüler während der anderthalbjährigen Bauzeit an einem Ersatzort beschult werden müssen. Geplant ist eine Container-Lösung.

Container auf dem Schulsportplatz

Aufgestellt werden sollen die Container auf dem Schulsportplatz, der schräg gegenüber dem Schulgebäude liegt. Nach Auskunft des Bauamtsleiters sondiert die Bauverwaltung bereits die verschiedenen Anbieter. Klar ist, dass die Container stehen müssen, bevor der Umbau der Schule beginnt.

Auf dem Sportplatz sollen bis zum kommenden Sommer die Schulcontainer aufgebaut werden. Im Hintergrund das Schulgebäude. Quelle: Markus Kniebeler

Damit im Juli/August 2021 tatsächlich mit der Sanierung begonnen werden kann, darf nicht getrödelt werden. Am wichtigsten ist eine rechtzeitige Genehmigung des Rathenower Haushaltes 2021. Denn erst, wenn dieser inklusive der nötigen Kreditaufnahme von der Kommunalaufsicht genehmigt ist, kann die Ausschreibung erfolgen.

Haushalt noch in diesem Jahr

Nach jetzigem Plan wollen die Stadtverordneten den Etat am 21. Dezember verabschieden. Die Genehmigung nimmt erfahrungsgemäß ein paar Wochen in Anspruch. Wenn diese im Frühjahr vorliegt, könnte es mit dem ehrgeizigen Zeitplan klappen.

Ralph Stieger, Schulleiter der Seegerschule, verfolgt die Planungen und Abstimmungen mit gespanntem Interesse. „Wir hoffen, dass alles klappt wie vorgesehen“, sagt er. Aber bislang sei er sehr zuversichtlich.

Langer Kampf endlich belohnt

Die Vorfreude im Kollegium sowie bei Schülern und Eltern jedenfalls sei riesig. „Jahrelang haben Lehrer, Eltern und Bewohner von Rathenow-West um den Erhalt der Schule gekämpft“, erinnert sich Stieger. Und auch in Zeiten, in denen es aussah, als seien die Tage der Seegerschule gezählt, habe man nicht locker gelassen.

„Dass jetzt unser Wunsch nach einer modernen zeitgemäßen Schule endlich in Erfüllung geht, kann ich manchmal selber noch nicht glauben“, so der Schulleiter. „Aber es ist schön, dass der unermüdliche Einsatz für diese Schule belohnt wird.“

Ralph Stieger weiß, dass während der Umbauphase improvisiert werden muss, um den Schulbetrieb zu gewährleisten. „Aber das kriegen wir hin“, sagt er. Die Aussicht, nach anderthalb Jahren in eine neue Schule zu ziehen, werde schon über die eine oder andere Schwierigkeit hinweghelfen.

Verbesserungen in allen Bereichen

Tatsächlich können sich Schüler und Lehrer auf einen Lern- und Lehrbetrieb freuen, der von den derzeitigen Bedingungen in der Pfarrer-Fröhlich-Straße entfernter nicht sein könnte.

Für rund 5,2 Millionen Euro wird die Schule auf den neuesten Stand gebracht: Die großzügigen Klassenräume bieten Platz für bis zu 225 Kinder. Es wird einen Speisesaal geben, der zum Veranstaltungsraum umgebaut werden kann. Erstmals wird die Schule über eine repräsentative Aula verfügen sowie einen Fahrstuhl, der barrierefreien Zugang zu allen Ebenen gewährt. Für die Sanitärräume muss sich künftig niemand mehr schämen. Und nicht zuletzt werden die technischen Voraussetzungen für den Einsatz digitaler Lernmittel geschaffen.

„Wir können es kaum erwarten“, sagt Ralph Stieger. „Jetzt muss nur noch alles klappen wie geplant.“

Von Markus Kniebeler