Rathenow

Der Polizei im Havelland sind in der Silvesternacht keine außergewöhnlichen Ereignisse im Zusammenhang mit Feuerwerk gemeldet worden. Das Einsatzgeschehen war deutlich ruhiger als in früheren Jahren.

Rathenower und Premnitzer Feuerwehr haben in der Nacht keinen einzigen Einsatz gehabt. In Premnitz musste am Neujahrstag gegen 10.15 Uhr aber ein kleiner Brand auf der Aussichtsplattform gelöscht werden.

Von MAZ