So können Filmfans das Haveltorkino unterstützen

Rathenow

Die Popcornmaschine steht still, die Säle im Haveltorkino sind seit Tagen verwaist. Gut eine Woche ist es her, dass sich hier zum vorerst letzten Mal Zuschauer in den Sesseln bequem machten und einen Film schauten.

Die Corona-Krise hat auch die Kinos erwischt. Seit dem 18. März sind die Lichtspielhäuser im ganzen Land geschlossen, um die rasche Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Franziska Ladewig kommt dennoch täglich ins Rathenower Haveltorkino, um nach dem Rechten zu schauen. Die Kinoleiterin holt die Post aus dem Briefkasten und bearbeitet E-Mails.

Zuletzt nur noch elf Besucher

In den letzten Tagen sind es sehr viel weniger geworden, die gesamte Branche steht still. Zudem muss sie regelmäßig für sechs bis acht Stunden die Projektoren zum Laufen bringen. „Sonst bildet sich Kondenswasser und die Technik nimmt Schaden“, erklärt die Theaterleiterin.

Bisher war eine solche Maßnahme nicht notwendig, denn einen Stillstand kennt das Haveltorkino nicht. „Vorletzte Woche war es dann schon deutlich ruhiger. Am Dienstag, unserem Kinotag, kamen nur noch elf Gäste. Sonst sind es etwa 100“, berichtet Franziska Ladewig.

Am Montagabend erreichte sie die Nachricht, dass der Betrieb ab Mittwoch eingestellt werden muss. „Das war schon ein Schock. Ich hätte heulen können. Denn als Kino, das sich einem besonders aufmerksamen Service und dem Wohl der Gäste verschrieben hat, trifft uns diese Entscheidung emotional hart“, gesteht die Kinoleiterin.

Geschäftsführer nimmt den Mitarbeitern die Angst

Während viele nun ihren Durst nach Unterhaltung mit Streaming-Diensten im eigenen Wohnzimmer stillen, bangen zahlreiche Kinobetreiber um ihre Existenz.

Franziska Ladewig und ihre drei Kollegen müssen sich zwar vorerst keine Sorgen machen, das teilte ihnen Geschäftsführer Hans Clemens mit. „Schwierig wird es aber, wenn es länger als vier oder fünf Wochen dauert“, so Ladewig.

Die meisten Kinobesucher würden für die Schließung Verständnis zeigen. „Viele machen uns sogar Mut, unterstützen uns mit positiven Worten und drücken uns die Daumen, dass wir bald wieder Filme zeigen können. Einige haben sogar gefragt, wie sie uns in der aktuellen Situation helfen können“, berichtet die Kinoleiterin. Sie hat einen Tipp für alle Kinofans, die ihr Lieblingskino unterstützen wollen.

Kinoleiterin Franziska Ladewig schließt das Haveltorkino ab. Seit einer Woche laufen hier keine Filme mehr. Quelle: Christin Schmidt

Auf der Internetseite www.hilfdeinemkino.de kann jeder sein Kino auswählen und sich dann die Werbung ansehen, die üblicherweise vor den Vorstellungen laufen würde.

Durch jeden geschauten Werbespot wird so direkt ein Kino unterstützt. Die Idee dazu hatte das Unternehmen Weischer.Cinema aus Hamburg. Das verdient seit über 60 Jahren in erster Linie mit klassischer Werbung auf der Kinoleinwand Geld.

Innerhalb von fünf Tagen haben Mitarbeiter von Weischer.Cinema die Kampagne #HilfDeinemKino aus dem Boden gestampft. Alle über die Webseite generierten und bezahlten Werbeumsätze werden im vertraglich vereinbarten Verhältnis mit den Kinopartnern geteilt. Das heißt: Die Kinos erhalten den gleichen Anteil, den sie für die Spots im Kino bekommen hätten.

Filmstarts zum Teil auf 2021 verschoben

Eine tolle Idee findet Franziska Ladewig. Sie hofft, dass sich auch viele Rathenower an der Aktion beteiligen. „Wir warten alle darauf, dass es weitergeht. Bis dahin bitten wir alle: Bleibt zuhause, dann haben wir bald wieder ein Kinodate!“, verspricht Rathenows Kinoleiterin.

Sie weist auch daraufhin, dass die geplanten Filmstarts, wie der neue James Bond Film, nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben sind. Einige sind für den Spätsommer und Herbst geplant, andere werden vermutlich erst 2021 anlaufen.

Von Christin Schmidt