Homeschooling – bedeutet das viel Zeit für die Lehrer? Ganz gewiss nicht, meint Ralph Stieger, Schulleiter an der Otto-Seeger-Grundschule in Rathenow. Für die Lehrer bedeutet die aktuelle Situation eher eine Mehrbelastung. Aber auch für die Schüler – und Eltern – bedeutet dieser Zustand eine Ausnahmesituation mit vielschichtigen Folgen.

Einmal pro Woche bekommen die Schüler per E-Mail nach Leistungsstand differenzierte Aufgaben nach Hause. Diese senden sie wieder zurück oder werden bei Problemen mit dem Hochladen in bereitgestellten Boxen in der Schule abgegeben. Die Schüler erarbeiten Aufgaben mit dem Lehrbuch und im Arbeitsheft oder auch mit verlinkten Online-Wissenstools.

Die Lehrer müssen die Aufgaben ausarbeiten, aber vor allem alle einzeln kontrollieren und den Schülern ein Feedback geben. Schwierig ist vor allem die Neuvermittlung von Stoff. Bei Fragen sind die Lehrer per E-Mail oder Telefon in der Schule erreichbar. Die Sechstklässler arbeiten mit der Schulcloud.

Unterricht per Videokonferenz

Seit dem Jahreswechsel kann die Schule dazu auch Unterricht per Videokonferenz, über die von Universitäten entwickelten und vom Ministerium als sicher empfohlene Plattform jitsi meet, anbieten.

Mindestens einmal pro Hauptfach in der Woche erhalten die Schüler ab der 3. Klasse, in jeweils geteilten Klassen, so Unterricht ihres Lehrers in Mathematik, Deutsch, Englisch und Naturwissenschaften per Videokonferenz.

Die 16 Schullaptops sind bereits sechs Jahre alt. Ein weiterer Klassensatz wäre wünschenswert. „Wir arbeiten im PC-Raum mit Festnetz und W-Lan. Die Netzqualität ist meistens ausreichend, müsste aber besser sein“, so Stieger.

Ralph Stieger, Schulleiter der Otto-Seeger-Grundschule, unterrichtet unter anderem auch Naturwissenschaften – derzeit auch im Homeschooling via Videokonferenz. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Schüler haben in der Regel ein Endgerät, teilen es aber zuweilen mit schulpflichtigen Geschwistern. Zehn bis 20 Schülern fehlen jedoch Kamera und Mikrofon. Selten gibt es kein Internet. Etwa fünf Schüler haben keinerlei Technik, so Stieger.

Die durch die Stadt aus dem Digitalpakt II ausgeschriebenen Laptops für sozial schwache Schüler können frühestens Ende März geliefert werden. Kommunen wie Premnitz, Milower Land oder Rhinow sind da bereits weiter. Die Seeger-Schule erhielt von der Stadt Rathenow drei Kameras und Headsets für die Lehrer.

Von den 174 Schülern kommen derzeit 45 Schüler mit Eltern in systemrelevanten Berufen in die Seeger-Schule zur Notbetreuung.

Allein lernen, das funktioniert nicht bei allen

„Eltern beantragen dies bei der Stadt. Die Schüler, vor allem aus den Klassen 1 bis 4, werden – jahrgangsübergreifend – in jeweils gleichen kleinen Gruppen mit ihren festen Betreuern täglich vier, fünf Stunden in der Schule betreut. Hier können sie auch Fragen zu ihren Aufgaben im Homeschooling stellen“, sagt Ralph Stieger.

Wichtig sei der soziale Kontakt zu Mitschülern und Lehrern. Der fehle den Kindern. „Zudem brauchen die Schüler zuhause eine tägliche Struktur und wichtig ist die Motivation. So gibt es, über alle Klassen verteilt, sieben, acht Schüler, bei denen das Alleinlernen nicht funktioniert. Diese sind, in Absprache mit dem Jugendamt, auch in der Notbetreuung. Die Eltern – oft am Ende ihrer Kräfte – sind für jede Unterstützung durch die Lehrer dankbar.“

Lenny (5. Klasse), Schüler der Otto-Seeger-Grundschule, lernt via Videokonferenz gut am Laptop. Quelle: Uwe Hoffmann

„Zuhause benutze ich Mamas Laptop. Sie hilft mir auch. Aber für bestimmte Sachen fehlt die Erklärung durch den Lehrer. Hier in der Notgruppe sehe ich wenigstens ein paar Schüler. Meine Klasse fehlt mir und dann fühle ich mich oft allein“, sagt die Viertklässlerin Florentine. „Mir fehlt besonders meine beste Freundin“, so Betty aus der dritten Klasse.

An die Maske, die alle Schüler im Unterrichtsraum sowie die Schüler ab der 5. Klasse auch auf dem Schulhof tragen müssen, haben sich die meisten Schüler gewöhnt. „Aber sie und auch wir sind dankbar, sie in einer Lüftungspause mal absetzen zu können“, so Lehrerin Silke Bell.

Nach dem Corona-Bund-Länder-Gipfel kündigte Brandenburg an, Grundschulen schrittweise ab 22. Februar zu öffnen. Ralph Stieger wünscht sich wenigstens Wechselunterricht mit geteilten Klassen an der Schule und eine planbarere Information an Schule und Elternhäuser durch das Ministerium.

Von Uwe Hoffmann