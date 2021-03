Rathenow: Soldaten helfen bei Schnelltests im WPZ

Rathenow

Wenn bei der Bundeswehr von Vollschutz die Rede ist, dann wird dieser Aufzug eher nicht gemeint. Zwölf Soldaten und eine Soldatin sind Montag früh im Seniorenpflegezentrum am Fontanepark durch Silvia Konschak vom Gesundheitsamt eingewiesen worden in ihre neue Aufgabe, die sie in den nächsten drei Wochen zu erledigen haben. Sie werden Schnelltests aufs Corona-Virus in verschiedenen Einrichtungen des Wohn- und Pflegezentrums (WPZ) Havelland machen. Dazu müssen sie einen medizinischen Vollschutz mit Kittel, Brille und Handschuhen tragen.

Bei Katastrophen können Angehörige der Bundeswehr den zivilen Kräften helfen, vor allem von Hochwasserlagen ist das in der Bevölkerung allgemein bekannt. Doch auch jetzt in der Corona-Pandemie stoßen die üblicherweise tätigen Fachkräfte und Helfer an ihre Grenzen. Deshalb sind seit Monaten schon deutschlandweit mehrere tausend Soldatinnen und Soldaten zum Pandemie-Einsatz abkommandiert.

Silvia Konschak von Gesundheitsamt hat gezeigt, wie man einen Abstrich macht. Quelle: Bernd Geske

Zwei Drei-Wochen-Schichten der Bundeswehr sind in den Wohn- und Pflegeeinrichtungen des Landkreises Havelland bereits im Einsatz gewesen, um Schnelltests zu machen. Am Montag ist nun die dritte Schicht eingetroffen. Die zwölf Soldaten und eine Soldatin gehören allesamt zum Stabsmusikkorps der Bundeswehr in Berlin. Dessen Leiter, Oberstleutnant Reinhard Kiauka, hatte nicht nur die zehn angeforderten Kräfte mitgebracht, sondern gleich drei mehr, falls jemand ausfallen sollte.

Drei sollten anschließend im Haus am Fontanepark bleiben, zwei sollten nach Premnitz gehen und die anderen nach Falkensee und in weitere kleinere Einrichtungen. Die drei zusätzlichen Soldaten hat ihr Kommandeur erst einmal wieder nach Berlin mitgenommen.

... und so geht es weiter mit dem Tupfer. Quelle: Bernd Geske

Normalerweise würden seine Soldatinnen und Soldaten am roten Teppich stehen und musizieren, wenn Staatsgäste empfangen werden, hat Reinhard Kiauka erklärt. Wegen der Corona-Pandemie spiele man jetzt aber sowieso eher in kleineren Besetzungen. Die hier anwesenden Kräfte gehörten zum Spielmannszug, es handele sich um Pfeifer und Trommler. Alle hätten sich freiwillig gemeldet. „Sie sind mit großem Eifer dabei“, hat ihr Leiter festgestellt, „es wird für sie mit Sicherheit eine sehr lehrreiche Zeit.“

„Ihr Einsatz ist für uns eine ganz, ganz große Unterstützung und Hilfe“, hat Andreas Zikofsky, der Leiter des Hauses am Fontanepark, zu den Soldaten gesagt. Das Personal allein wäre mit der Aufgabe überfordert, die entsprechende Menge von Schnelltests selbst vorzunehmen.

Anschließend haben die Soldaten bei ihren Kameraden erstmals geübt. Quelle: Bernd Geske

Laut Vorschrift macht das Pflegepersonal weiterhin die Tests bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses. Die Soldaten sind dazu eingeteilt, um das Personal, die Besucher und Lieferanten mit Schnelltests zu untersuchen. Pflegekräfte seien gegenwärtig wie „Goldstaub“, hat Andreas Zikofsky gesagt. Es gebe derzeit so gut wie keine Möglichkeit, neues Personal einzustellen. Deshalb sei er sehr, sehr dankbar dafür, diese Unterstützung von der Bundeswehr zu bekommen. Alle Soldatinnen und Soldaten, die bisher im Haus im Einsatz waren, seien „wunderbare junge Leute“ gewesen. Sie würden vom Personal des Pflegezentrums sehr gut angenommen.

Gegenwärtig müssen die Bewohner und Pflegekräfte alle 48 Stunden einen Schnelltest machen. Das ergibt für die Soldaten rund 70 Tests, die sie an einem Tag vorzunehmen haben. Die Angehörigen der Bundeswehr sind die gesamten 21 Tage der nächsten drei Wochen hintereinander weg ohne freie Tage hier im Einsatz. Sie sind für die Zeit von 5.30 bis 16 Uhr vorgesehen. Die Fahrzeiten sind so, dass sie zu Hause schlafen können.

Manche meinten, der Tupfer tief in der Nase sei gar nicht so schlimm gewesen. Quelle: Bernd Geske

„Wir wollen unseren Beitrag für die Gesellschaft leisten“, hat ein Soldat gesagt. Ein anderer erklärte, es sei für ihn eine wichtige Erfahrung, jetzt selbst Schnelltests vorzunehmen. Ein Dritter befand, selbst getestet zu werden sei gar nicht so schrecklich, auch wenn der Tupfer tief in Nase und Rachen eingeführt werden müsse.

Die ersten zwei, drei Tage werden die Soldaten bei den Schnelltests jetzt noch von den Fachkräften begleitet. Danach werden sie komplett selbstständig tätig sein.

Von Bernd Geske