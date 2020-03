Stadt will sich um Schandfleck am Körgraben kümmern

Rathenow

Seit einigen Wochen fehlt am Fontanepark in Rathenow der Behälter für die Hinterlassenschaften der Hunde. „Warum ist der verschwunden und wann wird er wieder montiert?“, fragte Kornelia Mensch am Mittwoch am Lesertelefon der MAZ.

Wie aus der Stadtverwaltung zu erfahren war, ist der Mülleimer für Hundekot dem Vandalismus zum Opfer gefallen. „Sobald ein genehmigter Haushalt vorliegt, kann es wieder einen Ersatz geben“, teilte Stadtsprecherin Anne Kießling auf Nachfrage mit.

Schandfleck neben dem Rideplatz

Jörg Leverenz nutzt das schöne Wetter dieser Tage gern für Spaziergänge. Dabei ist ihm mal wieder aufgefallen, dass es zwischen dem Rideplatz und dem ehemaligen Körgraben-Center einen echten Schandfleck gibt. Auf dem etwa 20 Meter breiten Streifen herrscht regelrechter Wildwuchs. Zudem schmeißen hier seit Jahren dreiste Bürger ihren Müll hin.

„Wem gehört dieser Streifen und wäre es nicht möglich, hier mal aufzuräumen? Das würde das ganze Gebiet aufwerten“, meint der Anrufer. Anne Kießling widerspricht ihm nicht: „Der Streifen gehört einem privaten Eigentümer. Trotzdem hat die Stadt dort auch schon einmal Hand angelegt und den Müll aufgesammelt. Mittelfristig wird dies auch wieder einmal gemacht“, verspricht die Stadtsprecherin.

Von Christin Schmidt