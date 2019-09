Stadtfestempfang erstmals im Café Speicher

Rathenow

Stadtfeste sind eine traditionsbehaftete Angelegenheit. Es gibt Programmteile, die sind jedes Jahr dabei. In Rathenow wird zum Beispiel Fußball gespielt – nicht mit Mannschaften, die in der Kreisstadt zum regelmäßigen Spielbetrieb gemeldet sind. Es sind die Stadtverwaltungen von Rathenow und den Partnerstädten Rendsburg und Zlotow, die hier gemeinsam kicken.

Vor dem offiziellen Auftakt

Das ging gut aus für Rathenow, die Mitarbeiter der Verwaltung schossen sechs Tore und gewannen. Bürgermeister Ronald Seeger verkündete das nicht ohne Stolz bei einem anderen Traditionstermin. Bevor das Rathenower Stadtfest offiziell eröffnet wird, begrüßt der Bürgermeister Sponsoren und Ehrengäste in Rathenow.

Mal was Neues

Normalerweise geht man damit immer in den Mehrzwecksaal unter dem Dach des Mühlengebäudes. Doch diesmal wurden die Gäste ins Café Speicher umgeleitet. „Man muss auch mal etwas Neues ausprobieren“, sagte Kathrin Fredrich, Geschäftsführerin im Optikpark und darum Gastgeberin an diesem Stadtfestabend. Einen handfesten Grund gab es aber auch, in diesem Jahr hatte es weniger Anmeldungen gegeben, als in den Vorjahren.

Bürgermeister Ronald Seeger begrüßt die Gäste. Quelle: Joachim Wilisch

Der neue Treffpunkt gefiel den Besuchern. Schon deshalb, weil man bei gutem Wetter auch auf der Terrasse Platz nehmen konnte. Das Café Speicher hat seine Bewährungsprobe für Stadtfestempfänge bestanden, gut möglich, dass es hier weitere Veranstaltungen ähnlicher Art gibt.

Erst Optikpark, dann Stadt

Bürgermeister Ronald Seeger indes bedankte sich bei den Sponsoren: „Sie sind ein wesentlicher Pfeiler des Rathenower Stadtfestes.“ Gekommen waren auch viele Stadtverordnete. Ronald Seeger bekräftigte noch einmal, dass man am Ablauf des Stadtfestes, so wie er nun ist, festhalten wolle. „Der erste Abend gehört dem Optikpark, dann ziehen wir weiter in die Stadt.“

Wie ein Klassentreffen

Und während sich vor der Tür der Mühleninnenhof langsam füllte, gab es im Café Speicher manches „Weißt-Du-noch“-Gespräch. Insbesondere an dem Tisch, an dem sich um Altbürgermeister Hans-Jürgen Lünser ehemalige Mitarbeiter der Stadtverwaltung versammelt hatten – unter ihnen auch Christine Ermisch und Hartmut Wengler. Christine Ermisch leitete das Sozialamt, Hartmut Wengler stand dem Ordnungsamt vor.

Später füllte sich der Mühleninnenhof. Quelle: Joachim Wilisch

Gekommen war auch Christian Görke – noch Finanzminister und stellvertretender Ministerpräsident. Nachdem er am Wahlabend reichlich angeschlagen war, habe er inzwischen Mut gefasst, sagte er. Dann kamen die „Stage-Teens“ auf die Bühne im Innenhof und die Gäste des Stadtempfangs sahen sich erste Kostproben aus dem Musical, das die Musikschule bald in Rathenow zeigen wird, an. Auf der Bühne erschien Bürgermeister Seeger und eröffnete das Spektakel: „Lasst uns nun feiern!"

Von Joachim Wilisch