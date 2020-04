Die Stadtpolitik in Rathenow ist weitestgehend lahmgelegt

Rathenow

Die Coronakrise hat auch die Rathenower Stadtpolitik in den Ausnahmezustand versetzt. Die letzte Ausschusssitzung – der Bildungsausschuss tagte am 9. März – liegt fast sechs Wochen zurück. Und bis zur nächsten wird mindestens noch einmal so viel Zeit vergehen. Bis Ende Mai sind alle Sitzungen abgesagt.

Einvernehmliche Entscheidung

„Diese Entscheidung wurde gemeinsam und einvernehmlich mit dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und den Fraktionsvorsitzenden getroffen“, sagt Rathenows Hauptamtsleiter Jörg Zietemann. Im Juni solle der Sitzungsbetrieb wieder starten. Aber das hänge natürlich von der Entwicklung der Pandemie ab.

Einziger verbliebener Termin auf der städtischen Tagungsliste ist die Stadtverordnetenversammlung am 6. Mai. „Wir sind noch dabei abzuwägen, ob und in welcher Form die Versammlung stattfinden kann“, sagt der SVV-Vorsitzende Corrado Gursch. Durchgeführt werden könne die Versammlung nur, wenn die aktuellen Sicherheitsanforderungen eingehalten werden.

Stellprobe im Blauen Saal

Zu diesem Zweck wird Jörg Zietemann am kommenden Mittwoch den Blauen Saal im Kulturzentrum inspizieren. „Wir wollen klären, ob wir die Tische so postieren können, dass der Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Abgeordneten gewahrt werden kann und auch im Zuschauerbereich genügend Platz zwischen den Stühlen ist“, sagt der Hauptamtsleiter. Sei dies nicht zu gewährleisten, müsse über einen Ausweichort nachgedacht werden. Getagt werden könne auch in einer Turnhalle. Andere Kommunen im Havelland hätten von dieser Möglichkeit schon Gebrauch gemacht.

Nur die nötigsten Beschlüsse

„Sollten wir tagen, werden wir uns auf die allernötigsten Beschlüsse beschränken“, sagt Gursch. Aber es gebe eben eine Reihe wichtiger Entscheidungen – Vergaben, Grundstücksverkäufe, Personalangelegenheiten – die nur von den Stadtverordneten zu treffen seien.

Gursch lobt den Austausch zwischen der Verwaltung und den Stadtverordneten in Krisenzeiten. „Wir haben einen sehr guten Draht und versuchen diese Ausnahmesituation so gut zu meistern, wie es geht“, sagt der SVV-Vorsitzende. Es müsse halt mehr telefoniert werden als sonst, aber daran gewöhne man sich. Es habe aber auch schon – unter Einhaltung der geforderten Sicherheitsabstände – Zusammenkünfte der Amtsleiter und Fraktionsvorsitzenden gegeben.

