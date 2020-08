Rathenow

Die Modernisierung der Otto-Seeger-Grundschule wird voraussichtlich umfangreicher ausfallen, als geplant. Nach einer langen, intensiven Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstagabend zeichnet sich ab, dass das ursprüngliche Konzept um zwei zusätzliche Räume erweitert wird. Das würde der Schule einen anderthalbzügigen Betrieb ermöglichen.

Am Montag hatten die Mitglieder des Bau- und des Bildungsausschusses die Stadt beauftragt, diese Erweiterungsvariante zu prüfen und die entstehenden Mehrkosten zu berechnen. Außerdem musste geklärt werden, ob die in Aussicht gestellte Förderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro auch bei einer Erweiterung gewährt wird.

Neue Pläne im Rekordtempo erarbeitet

Peter Schwerdtfeger, Mitarbeiter des Bauamtes, präsentierte den Mitgliedern des Hauptausschusses die neuen Pläne, die von der Stadt und dem Planungsbüro im Rekordtempo überarbeitet worden waren. Fazit: Die geplante Erweiterung – der zweigeschossige Neubau soll ein drittes Geschoss mit zwei weiteren großen Räumen erhalten – würde die Baukosten um rund 700.000 Euro auf 5,2 Millionen Euro erhöhen. Und wichtig: Die Förderung vom Land in Höhe von 1,5 Millionen Euro ist nicht gefährdet.

Belastung für den städtischen Haushalt

Vertreter der Verwaltung rieten dennoch von der Erweiterung ab. Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann wies darauf hin, dass die genannten Mehrkosten den städtischen Haushalt schwer belasten würden und nur durch eine Kreditaufnahme zu begleichen seien.

Bürgeramtsleiter Reinbern Erben erklärte mit Blick auf die aktuellen und prognostizierten Schülerzahlen, dass ein einzügiger Schulbetrieb ausreichend sei, also kein Bedarf für einen anderthalbzügigen Ausbau bestehe. „Die Stadt empfiehlt deshalb, von der Erweiterung abzusehen und die Modernisierung nach den ursprünglichen Plänen anzugehen“, fasste Rathenows stellvertretender Bürgermeister Jörg Zietemann die Verwaltungsposition zusammen.

Widerstand der Abgeordneten

Die Reaktion auf seiten der Ausschussmitglieder: kämpferischer Widerstand. „Wir würden an der falschen Stelle sparen“, sagte Corrado Gursch ( CDU) in einer leidenschaftlichen Rede. „Es geht hier um Kinder, es geht um die Zukunft eines Stadtteils, das muss uns 700.000 Euro wert sein.“

Die vorgelegten Bevölkerungsprognosen, denen zufolge keine zusätzlichen Schüler zu erwarten sind, seien mit Vorsicht zu genießen, so Gursch. „Wenn wir unsere Planung nach den Statistiken von vor zehn Jahren ausgerichtet hätten, würde es die Seegerschule gar nicht mehr geben“, stichelte er.

Schulausbau als Standortfaktor

Daniel Golze (Linke) führte Gurschs Argumentation weiter. „Ein anderthalbzügiger Ausbau der Schule ist ein starkes Signal dafür, dass sich die Stadt entwickeln will“, sagte er. Rathenow stehe in scharfer Konkurrenz zu anderen Kommunen, die auch auf Zuzug setzen. Mit einer guten Infrastruktur, zu der moderne Schulen gehören, werde man Familien anziehen.

Im Übrigen habe der marode Zustand der Gebäude etliche Eltern davon abgehalten, ihre Kinder zur Seegerschule zu schicken, sagte Golze. Das Problem werde sich nach der Modernisierung erledigt haben. „Das ist ein ordentlicher Vorschlag“, fügte SPD-Chef Hartmut Rubach hinzu. Natürlich sei die Finanzierung sportlich, aber das Geld werde gut angelegt.

Einhellige Zustimmung

Die Zustimmung zu den Erweiterungsplänen ging quer durch alle Fraktionen. Die Stadtverordneten werden auf ihrer Sitzung am kommenden Mittwoch über das erweiterte Modernisierungskonzept für die Seegerschule abstimmen. Und wenn man die Debatte im Hauptausschuss am Donnerstag verfolgt hat, kann kein Zweifel daran bestehen, dass dieses Konzept mit großer Mehrheit verabschiedet wird.

Von Markus Kniebeler