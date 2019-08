Rathenow

Hintergrund des Antrags, der mit 17 Ja-Stimmen (10 Nein-Stimmen, keine Enthaltung) verabschiedet wurde, ist die zunehmende Kriminalität auf dem Märkischen Platz und den umliegenden Straßen. Seit gut zwei Jahren kommt im Rathenower Zentrum regelmäßig zu Sachbeschädigungen und körperlichen Auseinandersetzungen.

Lebhafte Debatte

Der Abstimmung vorausgegangen war eine lebhafte Debatte, bei der Befürworter und Gegner der Überwachung ihre Positionen klar herausgearbeitet hatten. „Wir wollen nichts unversucht lassen, die Sicherheit auf dem Märkischen Platz zu verbessern“, hatte CDU-Chef Andreas Gensicke gesagt.

Es gehe darum, Straftaten zu ermitteln und zur Anzeige zu bringen, ergänzte Gensickes Parteikollege Wolfram Bleis. Und Horst Schwenzer ( FDP) wies auf etliche Fälle in Berlin hin, wo Straftaten in U- und S-Bahnen mithilfe von Videoaufzeichnungen aufgeklärt werden konnten.

Ob Videokameras auf dem Märkischen Platz installiert werden dürfen, entscheidet das Innenministerium. Quelle: dpa-Zentralbild

Christian Rieck (Linke/Die Partei) hielt dem entgegen, dass Videoüberwachung das Kriminalitätsproblem nicht löse, sondern nur an andere Orte verdränge. Außerdem sei es erwiesen, dass Überwachungskameras sich negativ auswirkten auf die Hilfsbereitschaft und Zivilcourage der Bürger.

„Prävention statt Repression“

„Wir sind für Prävention statt Repression“, ergänzte Daniel Golze, Chef der Fraktion Linke/Die Partei. Man benötige Menschen, keine Maschinen, um die Lage in den Griff zu bekommen. „Wir brauchen Streetworker, Sozialarbeiter, Ordnungskräfte, die in der Lage sind, die potenziellen Täter anzusprechen.“ Nur so könne man die Ursache der Problems beseitigen.

Am Ende der Debatte stimmte eine deutliche Mehrheit für die Überwachung. Bürgermeister Ronald Seeger wird nun einen entsprechenden Antrag bei der Polizeidirektion stellen. Die endgültige Entscheidung trifft das Innenministerium.

Dort hatte es auf eine entsprechende MAZ-Frage vor zwei Wochen geheißen, dass eine solche Maßnahme den rechtlichen Anforderungen standhalten müsse. „Geht erneut ein Antrag aus Rathenow ein, wird dieser einer ergebnisoffenen Prüfung unterzogen“, so ein Ministeriumssprecher.

Von Markus Kniebeler