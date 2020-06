Rathenow

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an deren Ende mehrere Personen leicht verletzt waren, ist es am Mittwochabend am Rathenower Stadtkanalufer unweit der Kita Olga Benario gekommen.

Einer Auskunft der Polizeidirektion zufolge hatte sich auf der Freifläche am Kanalufer an der verlängerten Kleinen Waldemarstraße eine Gruppe von 15 Personen im Alter zwischen 16 und 39 Jahren aufgehalten.

Unvermittelte Attacke

Gegen 21.45 Uhr seien zwei 21-jährige Männer zu der Gruppe gestoßen. Einer der beiden Männer habe dann plötzlich und unvermittelt begonnen, auf einen Mann der Gruppe einzuschlagen. Dieser sei infolge des Angriffs gestürzt und habe sich dabei verletzt.

Aus der Gruppe heraus hätten sich daraufhin mehrere Menschen in den Streit eingeschaltet. Eine Frau, die ihrem Bekannten helfen wollte, sei geschubst worden, zu Boden gefallen und habe sich ebenfalls verletzt.

In dem unübersichtlichen Gemenge hat es laut Polizei dann weitere Tätlichkeiten gegeben. Unter anderem seien ein Gürtel und eine Taschenlampe als Schlaginstrumente verwendet worden. Im Verlauf der Auseinandersetzungen seien sechs Personen verletzt worden.

Sechs Verletzte in Krankenhaus gebracht

Rettungssanitäter – es waren vier Einsatzwagen vor Ort – kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie ins Krankenhaus.

Die beiden Angreifer, die unter Alkoholeinfluss standen, hatten nach dem Vorfall die Flucht ergriffen, konnten aber von Polizisten gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Am Donnerstagabend seien sie wieder aus dem Gewahrsam entlassen worden, so eine Polizeisprecherin.

Warum es zu dem Angriff kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Gegen die beiden Angreifer und einen weiteren Mann aus der Gruppe wurden Anzeigen wegen Körperverletzung erhoben.

Von MAZ