Vor rund drei Wochen wurden in Rathenow drei E-Ladesäulen aufgestellt. Strom kann allerdings erst getankt werden, wenn ein System für die verbrauchsabhängige Abrechnung installiert ist. Das soll noch in diesem Jahr geschehen.

E-Ladesäulen in Rathenow: Tanken soll noch in diesem Jahr möglich sein

