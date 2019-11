Stromanbieter mit Überrumpelungstaktik

Rathenow

In Rathenow waren in den vergangenen Tagen Vertreter unterwegs, die Bürger an der Haustür zum Wechsel des Stromanbieters überreden wollten. Sabine Weiß, Leiterin der Rathenower Außenstelle der Verbraucherzentrale Brandenburg, berichtet von mehreren Fällen.

Eine Dame habe sich von dem Vertreter, der an ihrer Haustür geklingelt habe, sogar zu einem Vertragswechsel überreden lassen. Beim Vergleich des alten Vertrages mit dem neuen habe sich dann herausgestellt, dass die Konditionen sich verschlechtert hätten.

Nicht verboten, aber fragwürdig

„Verboten sind derartige Haustürgeschäfte nicht“, erklärt die Verbraucherschützerin. Und auch der neue Vertrag, den ihr die Dame vorgelegt habe, sei rechtlich nicht zu beanstanden. Die Art und Weise, wie Kunden überrumpelt würden, sei allerdings sehr fragwürdig.

Man habe es selber in der Hand, sich vor derartigen Praktiken zu schützen, sagt Sabine Weiß. „Teilen Sie dem Vertreter mit, dass sie kein Interesse haben. Und lassen Sie ihn nicht in die Wohnung.“ Man könne die Person an der Haustür auch bitten, Informationsmaterial zu dem Anbieter da zu lassen.

„Auf jeden Fall sollte man zwischen Tür und Angel nichts unterschreiben“, sagt Weiß. Denn sei der Vertrag einmal geschlossen, sei es mit einigem Aufwand verbunden, diesen wieder aufzulösen.

Beratung zum Anbieterwechsel

„Grundsätzlich ist es nicht verkehrt, einen Wechsel des Stromanbieters ins Auge zu fassen“, so die Verbraucherschützerin. Tatsächlich könne man je nach Tarif Geld sparen. Manchmal lohne es sich auch, bei seinem alten Anbieter nach alternativen Tarifen zu fragen.

Wer sich mit dem Vergleich von Anbietern und Tarifen schwer tut, der kann sich in der Rathenower Verbraucherzentrale im Erdgeschoss des Rathauses beraten lassen. „Im Rahmen einer kostenlosen Energieberatung schauen wir uns die Angebote genau an“, sagt Sabine Weiß. Einen Termin vereinbare man am besten telefonisch (0331/98229995).

Von Markus Kniebeler