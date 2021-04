Perleberg/ Rathenow

Am Wochenende startete die „Studie zur Maskenverträglichkeit bei Kindern und Erwachsenen“, die Ärzte aus dem Havelland und der Prignitz initiiert haben und betreuen.

„Mit 35 Probanden können wir mit den klinischen Studientagen in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg starten. Ziel waren mindestens 20 Teilnehmer in den vier Untersuchungsgruppen. Das ist ein toller Erfolg“, sagt die Rathenowerin und stellvertretende Studienleiterin, Kinderärztin Stefanie Hubald aus Rathenow. „Auch die zur Finanzierung der Labor- und Sachkosten nötigen cirka 16.000 Euro kamen durch viele Unterstützer als Spenden zusammen. Dazu schrieben wir in den vergangenen Wochen auch in der Region niedergelassene Ärzte an. Von ihnen kamen die letzten nötigen finanziellen Mittel zusammen. Wir möchten uns bei allen Spendern und Unterstützern bedanken.“

Stresshormone und Maskentragen

Nach mehrmonatiger Beschäftigung mit dem Thema, Recherchen und Aufbau eines Netzwerkes wurde aus der anfänglichen Idee ein konkreter wissenschaftlicher Ansatz. Bereits 2020 stellte der Kinderarzt Eugen Janzen in Bad Salzuflen eigenen Angaben nach bei seinen Patienten signifikante Veränderungen der Stresshormone während des Maskentragens fest. David Martin, Professor für Humanmedizin an der Universität Witten/Herdecke, hat ein Online-Register erstellt und vorveröffentlicht, das Nebenwirkungen des Maskentragens von Kindern erfasst.

Die Studie dauert bis Ende Mai. Die Leiter der Studie rechnen damit, dass erste Ergebnisse Mitte Juni ausgewertet sein werden. Karin Böhm, Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Kreiskrankenhaus Prignitz, leitet die Studie.

Auch Grundschüler müssen im Unterricht Masken tragen. Quelle: Uwe Hoffmann

Sorge um die Gesundheit

Stefanie Hubald steht der Maskenpflicht an der Schule kritisch gegenüber: „Seit vielen Monaten ist das kontinuierliche Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gesetzliche Verpflichtung. Auch Kinder ab sechs Jahre sind durch die Tragepflicht im Unterricht bis zu acht Stunden am Tag betroffen.“

Das Tragen einer Maske werde grundsätzlich als gesundheitlich unbedenklich eingestuft. Kinderheilkunde-Fachverbände kritisieren aber, dass es kaum Studien zum Maskentragen bei Kindern gibt. „Viele Kinderärzte beobachten seit Einführung des Maskentragens eine steigende Häufigkeit von vielfältigen Beschwerden bei Kindern. Ob die Maske tatsächlich der Verursacher dieser Symptome sein kann, wurde bisher nicht untersucht“, so Stefanie Hubald.

Ethikrat der Ärztekammer genehmigt Studie

Anfang Februar genehmigte der Ethikrat der Ärztekammer Brandenburg diese Studie ohne fachliche Einschränkungen. Durchgeführt wird sie in Perleberg„Die Studie soll den Dialog anstoßen und Sicherheit über die Risikoverteilung möglicher unerwünschter Ereignisse sowie eventuell möglicher Langzeitschäden erzielen“, so Studienleiterin Böhm.

Ziel der nun angelaufenen Studie ist es, den Einfluss des Maskentragens auf das innere Gleichgewicht der Körperfunktionen gesunder Kinder im Vergleich zu gesunden Erwachsenen zu erforschen. Dazu werden die Veränderungen des Säure-Basen-Haushaltes, der Stresshormone, der Vitalwerte sowie das körperliche und seelische Befinden über eine Maskentragezeit von jeweils vier Stunden, bei Stoffmasken, OP-Masken sowie FFP2-Masken, bei Kindern und Erwachsenen an drei Tagen in der Klinik sowie an vier Tagen im häuslichen Umfeld, untersucht.

Kinder nehmen die Pandemie aufgrund ihres jungen Alters anders wahr als Erwachsene. Die Studie soll den Dialog anstoßen und Sicherheit über die Risikoverteilung möglicher unerwünschter Ereignisse sowie eventuell möglicher Langzeitschäden des Maskentragens erzielen.

