Rathenow: TV-Kommissar Overbeck liest Krimigeschichten

„Schön, dass Sie heute live hier sind und nicht vorm Fernseher sitzen. Aber glücklicherweise gibt es ja die Mediathek“, begrüßte Roland Jankowsky die 160 Zuhörer im ausverkauften Blauen Saal des Rathenower Kulturzentrums. „Zur Lesung gestern in Cottbus las ich mit FFP2-Maske vor einem, coronabedingt, nur halb vollen Saal. Deshalb freut es mich, dass heute so viele Menschen gekommen sind.“ Denn parallel zur Lesung lief im ZDF die aktuelle „Wilsberg“-Folge „Einer von uns“.

Jankowsky bittet um Hilfe für Afrika

Vor der eigentlichen Lesung warb Jankowsky für einen karitativen Zweck, der ihm am Herzen liegt. „Per Zufall wurde ich auf den Verein ‚Togo – Neuer Horizont’ aufmerksam, der Hilfsprogramme in diesem westafrikanischen Land initiiert. So wurde ich dieses Jahr Botschafter des Hilfsvereins.“

Kommissar-Overbeck-Darsteller Roland Jankowsky begeisterte im Rathenower KuZ mit schräg-kriminellen Kurzgeschichten Quelle: Uwe Hoffmann

Mit einem Gedicht begann Roland Jankowsky traditionell seine schräg-kriminellen Lesungen. Es ist „Jemand muss Frau Kimmel töten“ des Autors Ralf Kramp.

Skurrile Kurzgeschichten begeistern in Rathenow

Die Kurzgeschichten vereint ihre Skurrilität. Sie stecken voller tiefschwarzem Humor, so wie auch Brigitte Glasers „Publikumsverkehr“, in der in einem Kölner Amt ein Bürger austickt, weil er so lange auf sein neues Kfz-Kennzeichen warten muss, sodass er die Stadtangestellte mit einer Kreissäge einen Kopf kürzer macht.

Kommissar-Overbeck-Darsteller Roland Jankowsky in Rathenow. Quelle: Uwe Hoffmann

Hinzu kommt der überaus lebendige Vortrag durch Roland Jankowsky. Der Schauspieler spielte perfekt mit Mimik, Gestik und Stimme sowie den verschiedenen Dialekten der Charaktere, von Niedersächsisch über Kölsch bis Sächsisch. Damit begeisterte er das Rathenower Publikum und zeigte eine andere kreative Seite, die – außer dem Humor – so gar nichts vom mäßig begabten „Overbeck“ hat.

Der Rathenower Andreas Behncke ist Fan der ZDF-Krimireihe „Wilsberg“ Quelle: Uwe Hoffmann

„Unsere Erwartungen wurden übertroffen“, so eine Zuhörerin, die sich ein Buch signieren ließ. „Wilsberg ist echt schon Kult“, so ein weiterer Zuhörer. Im Saal saßen viele Wilsberg-Fans. Wie auch Andreas Behncke: „Im deutschen Fernsehen gibt es eine Menge Krimis und Krimi-Serien. Aber ich schaue immer noch lieber einen Krimi als Volksmusik-Shows oder Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen“, erzählt der Rathenower. „Ich bin seit wohl nahezu Beginn der Wilsberg-Reihe deren Fan . Die Folgen sind sehr unterhaltsam. Und die Lesung heute ist klasse – tolle Mimik, Gestik und eine herrlich sonore Stimme.“ Bei den Eifelkulturtagen 2016 wurde Roland Jankowsky für seine lebendige Lesung mit der „Goldenen Berta“ ausgezeichnet.

Fluch und Segen der Overbeck-Reihe

Seit 1998 verkörpert Roland Jankowsky unnachahmlich die Rolle des TV-Oberkommissars „Overbeck“ als sympathischer Angeber und sehr ambitionierter Assistent von Hauptkommissarin Springer in der ZDF-Krimi-Reihe „Wilsberg“. Seit 1995 wurden bisher rund 80 Folgen gedreht.

„Mit dieser Rolle verbinden die Menschen natürlich gewisse Assoziationen. Aber wohl positive. Sonst wäre der Saal heute nicht so voll“, so Jankowsky über Segen und Fluch einer Rolle, die über Jahrzehnte das öffentliche Bild des Schauspielers prägt. 2018 wurde Overbeck zum „coolsten TV-Kommissar des Jahres“ gewählt.

Overbeck-Bücher erschienen

„Wenn Overbeck kommt...“ war vor rund zehn Jahren Roland Jankowskys erstes seiner inzwischen fünf Lesungs-Programme. „Wenn Overbeck (wieder) kommt...“ folgte. Da die Bücher, aus denen er las, inzwischen vergriffen waren, bot Autor und Verleger Ralf Kramp dem Schauspieler Jankowsky an, die Krimikurzgeschichten mit ihm als Herausgeber neu zu veröffentlichen. So wurden 2019/2021 die Bücher „Waffe weg! Over...!“ und „Aus! Ende! Over...!“ in der KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH Hildesheim veröffentlicht.

In der Pause und nach der Lesung signierte Roland Jankowsky Bücher, CDs und Autogrammkarten Quelle: Uwe Hoffmann

Jankowsky liest auch Krimihörbuch-CDs ein. Bei den Proben zu einer Aufführung anlässlich des 200. Jahrestages der Französischen Revolution 1989 wurde Jankowskys Gesangstalent entdeckt. Daraus entstand vor drei Jahren ein Chanson-Solo-Programm „Villion“ mit Texten von Francois Villion, das es als CD gibt. Bücher und CDs fanden viele interessierte Käufer.

In der Pause sowie nach der zweistündigen Lesung in Rathenow nahm sich Horst Jankowsky viel Zeit, um Bücher, CDs und Autogrammkarten zu signieren.

Und für Overbeck-Jankowski-Fans gut zu wissen: Ab 20. Januar kommt Jankowskys neuer Film „Effigie. Das Gift und die Stadt“ in die Kinos, der es in die Vorentscheidung als bester ausländischer Film für die „Oscars“ schaffte. Er basiert auf der Geschichte von Gesche Gottfried, einer Bremer Gift-Serien-Mörderin, die 1831 öffentlich hingerichtet wurde.

