Rathenow: Taxi Meier bleibt stabil  in der Krise

Rathenow

Gaststätten und viele Geschäfte sind geschlossen, Kulturveranstaltungen und Tourismus gibt es nicht mehr und auch sonst ist durch die Corona-Maßnahmen das gesellschaftliche Leben fast komplett herunter gefahren. Vor 30 Jahren habe er sein Taxi-Unternehmen gegründet, blickt Fred Meier zurück und resümiert: „Das ist jetzt die schwerste Zeit.“

Der Unternehmer, der 1990 als Einzelkämpfer mit einem alten roten Lada begann, hat im Laufe der Jahre einen Betrieb aufgebaut, in dem heute 60 Beschäftigte tätig sind und das 48 Fahrzeuge im Einsatz hat. Es ist die größte Firma der Branche in der Stadt und Fred Meier ist auch Chef der Taxi-Innung im Altkreis Rathenow.

Die Fahrgastbereiche der Autos sind wegen der Corona-Gefahr mit Plastikfolien abgetrennt worden. Quelle: Bernd Geske

„Seit dem Lockdown im November ist der größte Teil des Gelegenheitsverkehrs verschwunden“, berichtet er, „der Individualverkehr mit dem Taxi ist fast auf Null zurück gegangen.“ Die ganzen 30 Jahre habe er immer einen 24-Stunden-Taxi-Dienst gehabt. Doch bei nur noch ganz wenigen Fahrten in der Nacht habe er den 24-Stunden-Dienst nun eingeschränkt. Doch er betont: Wer ein Taxi vorher bestellt, bekommt es natürlich zu jeder Zeit.

Sein Unternehmen sei von der Gründung an immer von Wachstum gekennzeichnet gewesen, teilt der Chef mit. Ab Frühjahr 2020 sehe er sich plötzlich einer komplett neuen Situation gegenüber. Doch sei seine Firma breit aufgestellt und er habe die Einnahmeverluste bislang gut abfedern können.

Ein bisschen stolz ist Fred Meier schon: Bislang musste niemand seiner 60 Beschäftigten entlassen werden. Quelle: Bernd Geske

Er sei schon ein bisschen stolz darauf, sagt Fred Meier, dass von seinen 60 Angestellten bislang niemand entlassen worden ist. Er habe eine soziale Verantwortung und durch innerbetriebliche Umstrukturierungen sei es gelungen, in der Krise wirtschaftlich klarzukommen. Und er betont: Wenn die Lage wieder besser werde, brauche er seine Leute ja wieder.

Gegenwärtig seien alle im Dienst. Nur im April und Mai letzten Jahres habe es bei ihm Kurzarbeit wegen des Corona-Lockdowns gegeben. Ende März 2020 habe er gleich am ersten Tag Soforthilfe für sein Unternehmen beantragt. Aber als wenige Tage später die Richtlinien mit den genauen Bestimmungen heraus kamen, habe er seinen Antrag wieder zurück gezogen.

Fuhrparkleiter Mario Ritter bei der Arbeit. Quelle: Bernd Geske

Der Fuhrbetrieb Meier hat nicht nur Taxis allein. Das Unternehmen befördert Menschen mit Handicap, bedient Buslinien, macht Spezialtransporte und fährt das ganze Jahr über das Essen zu den Häusern der Havelland-Kliniken. Die Firma Meier macht auch Umzüge und hat Laster bis hin zum großen 25-Tonner.

Es gebe jetzt viele Taxi-Unternehmen, die den Betrieb einstellen, berichtet Fred Meier. Besonders hart treffe es die Kollegen in den großen Städten. Teilweise sei der Umsatz um 90 Prozent gesunken. Im ländlichen Bereich, wie hier im Westhavelland, sei die Lage der Branche nicht ganz so schlimm. Das Taxi sei weiterhin eine wichtige Ergänzung zum Öffentlichen Personennahverkehr. Seine Fahrer wurden von den Behörden als systemrelevant eingestuft, deshalb hat die Betreuung ihrer Kinder in den Einrichtungen gut geklappt.

Auch im Bus ist der Fahrer durch eine Folie geschützt. Quelle: Bernd Geske

Die Fahrzeuge, mit denen Personen befördert werden, wurden natürlich auf Corona-Bedingungen umgestellt. Schon im März 2020 sind Abschrankungen zu den Kundenbereichen eingebaut worden. Viel öfter als früher werden die Fahrzeuge nun gereinigt und desinfiziert. Das Personal sei nicht verpflicht, Schutzmasken zu tragen, erklärt der Chef, mache es aber trotzdem.

Sicherheit funktioniert

Dass die Sicherheitsmaßnahmen funktionieren, hat sich schon einmal im Ernstfall gezeigt. Im September, berichtet Fred Meier, sei eine Person befördert worden, bei der dann ein Corona-Test positiv war. Zwei seiner Beschäftigten seien getestet worden – und nicht infiziert gewesen.

Es sei gegenwärtig so, dass Senioren oft ein Taxi benutzen, um zu einer Corona-Schutzimpfung, sagt er. In Berlin und anderen Bundesländern gebe es eine Regelung, dass sie die Fahrt nicht aus eigener Tasche bezahlen müssen. Im Land Brandenburg gebe es so etwas bislang noch nicht, teilt er mit. Aus seiner Sicht sei zu wünschen, dass auch hier bald so eine Regelung eingeführt wird.

Von Bernd Geske