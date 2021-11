Die Polizei hat offenbar einen Teil der Brände in den vergangenen Wochen aufgeklärt. Am Dienstagabend teilte sie mit, dass vier mußmaßliche Brandstifter im Alter zwischen 15 und 19 Jahren gefasst seien.

Feuerwehrleute vor den Flammen im Löscheinsatz: Am 19. September brannte eine Mülltonne in der Mittelstraße in Rathenow. Brände wie diesen soll die Jugendbande gelegt haben. Quelle: Foto: Kay Harzmann