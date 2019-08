Rathenow

170 Kinder und Jugendliche haben in diesem Jahr am Brandenburger Lesesommer in der Rathenower Stadtbibliothek teilgenommen – so viele wie noch nie. Die Leseförderungsaktion, die in diesem Jahr erstmals unter neuem Namen stattfand – früher hieß sie Sommerleseclub – jährt sich in Rathenow zum zehnten Mal.

Schüler ab der 3. Klasse konnten in den Sommerferien kostenlos Mitglied in dem Leseclub der Stadtbibliothek werden. Damit verbunden war das Recht, über 300 exklusiv für diesen Zweck angeschaffte Kinder- und Jugendbücher als erste auszuleihen.

Am Mittwoch, den 18. September, um 14.30 Uhr findet die Abschlussfeier des Lesesommers statt, zu der alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen sind. Mit einer Spielerallye und einer Tombola wird das Jubiläum gefeiert.

Jene Schüler, die mindestens drei Bücher gelesen haben, erhalten an diesem Nachmittag ihre Urkunden. Die Leselogbücher, in welche die Clubmitglieder ihre Lektüren eintragen, müssen dafür bis zum 19. August in der Bibliothek abgegeben werden. Eltern, Lehrer und Interessierte, die sich über diese Leseförderungsaktion informieren möchten, sind zu der Abschlussveranstaltung herzlich eingeladen.

Von MAZ