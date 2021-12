Rathenow: Telefonhotline für Impftermine wird geschaltet

Rathenow

Die nächsten Termine für die Corona-Impfstelle des Landkreises Havelland in Rathenow werden am Dienstag, dem 14. Dezember, vergeben. Ab 9 Uhr ist dazu die entsprechende Telefonhotline 03385/5517191 wieder geschaltet. Darüber informiert die Kreisverwaltung.

Aktion mit der Johanniter-Unfall-Hilfe

In der Berliner Straße 75-76 B in Rathenow hat der Landkreis Havelland am Donnerstag eine neue Impfstelle in Betrieb genommen. In Zusammenarbeit mit der Johanniter-Unfall-Hilfe werden dort Corona-Schutzimpfungen nach vorheriger Terminvereinbarung vorgenommen. Dabei sind je nach Verfügbarkeit der Impfstoffe Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. Bei Personen im Alter von über 30 Jahren wird grundsätzlich der Impfstoff von Moderna, bei unter 30-Jährigen der von Biontech verwendet.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Booster-Impfung kann durchgeführt werden, wenn die Grundimmunisierung gegen das Coronavirus mindestens fünf Monate zurückliegt. Personen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden, können bereits vier Wochen nach der Grundimmunisierung einen Booster-Termin vereinbaren.

Mit Termin und ohne Wartezeit in Rathenow impfen

Für alle, die einen Termin haben, ist es ausreichend ungefähr fünf Minuten vor dem vereinbarten Termin vor Ort zu sein. Die Impflinge sind aufgefordert, zur Impfung Impfausweis, Versichertenkarte sowie Personalausweis mitzubringen. Im Idealfall haben sie zudem die unter https://brandenburg-impft.de/bb-impft/de/downloads/ befindlichen Dokumente für die Impfstoffe von Moderna und Biontech ausgefüllt und unterschrieben dabei.

Von MAZonline