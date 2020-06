Rathenow

Sieht aus wie ein Treibhaus mit Solardach. Doch so profan soll das, was im Gewerbegebiet Heidefeld gerade entsteht, dann doch nicht heißen. Food-Energy-Halle nennt Sven Eppinger, Geschäftsführer der Biogasanlage Green Gas, das im Bau befindliche Konstrukt. In diesem soll nach der Fertigstellung erforscht werden, wie Gemüsepflanzen und Heilkräuter ökologisch und effizient gezüchtet werden können.

Gärreste werden zu Dünger verarbeitet

Ein Abfallprodukt der Biogasanlage spielt bei diesem Vorhaben keine unwesentliche Rolle. In einer anderen Halle, die gerade ebenfalls im Bau ist, sollen Gärreste der Biogasanlage zu hochwertigem Dünger aufgearbeitet werden. Mit diesem Dünger wird dann der Boden in der Food-Energy-Halle präpariert, um den Pflanzen das Wachsen zu erleichtern.

„Ziel ist es, minderwertige Böden aufzuwerten“, sagt Eppinger. Das würde eine Landwirtschaft auch in jenen Regionen der Welt ermöglichen, in denen wegen extremer klimatische Bedingungen nicht viel gedeiht.

Der Solarstrom, der auf den Hallen erzeugt wird, kann zum Betrieb der Anlagen verwendet oder ins Netz eingespeist werden. Quelle: Markus Kniebeler

Der ursprüngliche Plan, in der Halle eine Algenaufzuchtanlage aufzubauen, wurde modifiziert. Das, was im Schatten der Biogasanlage entsteht, könnte man auch als wissenschaftliches Testzentrum für eine neue Form der Landwirtschaft bezeichnen. In den Hallen werden Wissenschaftler untersuchen, wie sich Lichteinfall, Düngung und Wärme auf das Wachstum bestimmter Gemüsepflanzen und Heilkräuter auswirken.

Doch damit nicht genug. In einer Nebenhalle sollen Fischbassins und ein kleines Hühnergehege installiert werden. Dem Futter für Fisch und Geflügel werden eben jene Heilkräuter beigemischt, die nebenan kultiviert wurden.

Anbau von Heilkräutern

„Wir werden Kräuter anbauen, die eine natürliche antibiotische Wirkung haben“, sagt David Morr von der Firma Alensys, der das Projekt leitet. Wenn man diese Kräuter dem Tierfutter beimische, dann habe das einen positiven Einfluss auf die tierischen Produkte – Eier, Hühnerfleisch, Fischfleisch. Und man könne auf die Gabe von chemischen Antibiotika verzichten, deren Rückstände sich in Fleisch und Eiern sammeln und beim Verzehr durch den Menschen gesundheitliche Probleme verursachen können.

„Das Thema gesunde Ernährung gewinnt in der heutigen Zeit einen immer größeren Stellenwert“, sagt David Morr. Es gehe darum, eine neue Art der Landwirtschaft zu entwickeln. Eine Landwirtschaft, die sich fortbewegt vom Massenverbrauch und auf kleiner Fläche die natürlichen Ressourcen bestmöglich nutzt.

Entwicklungshilfe der praktischen Art

Eppinger nimmt noch mal das Beispiel Afrika auf. Eine Halle dort würde mehrere Probleme lösen: Die Solarmodule liefern den in Entwicklungsländern besonders dringend benötigten Strom. In den Hallen könnten unter widrigen Bedingungen Lebensmittel angebaut werden. Und schließlich würden zum Betrieb eines solchen Systems Arbeitskräfte benötigt.

„Die Installation solcher Hallen wäre eine Form praktischer Wirtschaftshilfe, die sich dann selber trägt“, sagt Eppinger. Übrigens seien nicht nur Entwicklungsländer potenzielle Abnehmer. Das Thema erneuerbare Energien und ökologischer Landbau stehe auch in westlichen Industrienationen ganz oben auf der politischen Agenda.

Inbetriebnahme im kommenden Sommer

Bis in Rathenow die erste Tomate erntereif ist, wird es allerdings noch eine Weile dauern. „Ziel ist es, die Testanlage im kommenden Sommer in Betrieb zu nehmen“, so Eppinger. Jetzt schon habe er Kontakt zu Unis und Forschungsinstituten aufgenommen. Deren Mitarbeiter – so der Plan – sollen in der Anlage die unterschiedlichsten Testreihen durchführen.

Momentan werden die Hallen errichtet. Quelle: Markus Kniebeler

Momentan kann man auf der rund 1,5 Hektar großen Fläche beobachten, wie die Hallen in die Höhe wachsen. Parallel zu den Rohbauarabeiten läuft die aufwendige Verkabelung. Später wird neben die Hallen noch ein Bürogebäude mit Sozialtrakt und Testlabors gebaut.

Neben den Wissenschaftlern, die in der Halle Untersuchungen durchführen, soll auch ein fester Personalstamm aufgebaut werden, der sich um die Wartung der technischen Anlagen und die Pflege von Pflanzen und Tieren kümmert. Wie viele Menschen am Ende beschäftigt sein werden, kann Eppinger heute noch nicht sagen. Aber ein paar werden es schon sein.

