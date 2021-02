Rathenow

Trübe Aussichten für das Theater Lichtblick. Wegen der Corona-Maßnahmen konnte es im vergangenen Jahr von acht geplanten Vorstellungen nur zwei tatsächlich spielen. Wegen des fortdauernden Lockdowns wurde vor wenigen Tagen nun klar, dass die ersten vier Vorstellungen des neuen Jahres auch in den Wind geschrieben werden können.

„Wir leben vom Kartenverkauf“, sagt Stefan Schulz, der Vereinsvorsitzende. Die Ausgaben für die drei neuen Stücke seien gemacht worden, vor allem für Kulissen und Kostüme. Doch weil von den nunmehr zwölf geplanten Vorstellungen wegen des Lockdowns bislang nur zwei gegeben werden durften, sind die Einnahmen des Theaters viel zu gering.

Stefan Schulz, Vereinsvorsitzender des Theaters Lichtblick. Quelle: Bernd Geske

Da wäre es für Lichtblick sehr hilfreich gewesen, etwas von der in Aussicht gestellten Dezember-Hilfe zu bekommen, die von staatlicher Seite neben den Unternehmen der Wirtschaft auch für die Kunst sein sollte. Vergleichsmonat war der Dezember 2019. „Das war für uns ein guter Monat“, teilt Stefan Schulz mit. Lichtblick habe traditionell dreimal sein Weihnachtsmärchen gespielt, deshalb seien die Einnahmen gut gewesen.

„Wir haben mit einer Summe gerechnet, mit der man hätte arbeiten können“, beschreibt der Vereinsvorsitzende seine Erwartungen. Doch was dann herauskam, sei für ihn ein „Schock“ gewesen. So wie es vorgesehen ist, hatte der Verein das Antragsverfahren für die Dezember-Hilfe seinem Steuerberater übertragen. Der hat nach der ersten Prüfung dann aber mitgeteilt, dass das Theater nur antragsberechtigt gewesen wäre, wenn es bis Februar 2020 mindestens einen Angestellten gehabt hätte. Hatte es natürlich nicht.

Um die Abstände einhalten zu können, ist das Krimi-Dinner im September erstmals im Foyer des Kulturzentrums und nicht im Blauen Saal aufgeführt worden. Quelle: Uwe Hoffmann

„Ich war völlig überrascht durch diesen unerwarteten Ausschlussgrund“, sagt Stefan Schulz. Das müsse irgendwo im Kleingedruckten gestanden haben. Selbstverständlich sei ein gemeinnütziger Verein wie Lichtblick gar nicht in der Lage, sich Angestellte zu leisten. Es sei nicht einmal gestattet, irgendwelche Gewinne anzuhäufen. Er habe dann darauf verzichtet, überhaupt einen Antrag auf die Dezember-Hilfe zu stellen.

In der ganzen Diskussion um die Corona-Pandemie und staatliche Hilfen wegen des Lockdowns komme aus seiner Sicht die Lage der gemeinnützigen Vereine gar nicht vor, kritisiert Stefan Schulz. „Wir bieten sinnvolle Freizeitgestaltung, sozialen Kontakt, holen die Jugend von der Straße, fangen die Einsamen auf, sind die Insel vom Alltag und eine Stütze der Gesellschaft“, zählt er auf. Da könne es doch nicht richtig sein, dass niemand sich überlegt, wie die gemeinnützigen Vereine unterstützt werden können - und wenn es nur durch fachkundige Beratung wäre.

Die zwei Vorstellungen von „Mord an Bord“ Ende Februar sind nun abgesagt. Quelle: Uwe Hoffmann

Sicher ist, dass die zwei Vorstellungen des Krimi-Dinners am 26. und 27. Februar im Kulturzentrum nicht stattfinden dürfen. Das „Weiße Rössel am Wolzensee“, dessen Premiere eigentlich am 9. Mai 2020 sein sollte, war auf den 8. Mai 2021 verschoben worden. Es wird nun aber erneut abgesagt, weil wegen des Lockdowns gar keine Proben möglich sind. Die geplante Open-Air-Vorstellung des „Rössels“ im August am Wassersport sagt Lichtblick auch ab, weil dort die vorgeschriebenen Abstände nicht eingehalten werden können.

Das Theater spielt nun mit dem Gedanken, im Sommer, wenn es denn erlaubt wird, eine Open-Air-Vorstellung seines Weihnachtsmärchens „Alice im Wunderland“ zu geben. Dafür soll ein Partner mit einer Location gefunden werden, der aus eigener Kraft in der Lage ist, die dann geltenden Corona-Vorschriften einzuhalten.

Im Herbst ein neues Krimi-Dinner

„Nach den vielen Absagen von 2020 wollten wir zu Beginn des neuen Jahres eigentlich richtig durchstarten“, sagt Stefan Schulz. „Jetzt hoffen wir darauf, dass wir im zweiten Halbjahr 2021 loslegen können.“ Das traditionelle Krimi-Dinner im Herbst solle auf jeden Fall aufgeführt werden. Dann auch ein neues Stück und nicht noch einmal „Mord an Bord“, wie im September 2020.

Er gehe auch fest davon aus, sagt Stefan Schulz, dass das nächste Weihnachtsmärchen im Dezember gespielt werden kann. Im Sommer sollen die Proben beginnen. Und für 2022, wenn das Theater Lichtblick sein 25-jähriges Bestehen feiert, hat die Planung auch schon begonnen.

Von Bernd Geske