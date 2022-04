Rathenow

Als diesjähriges Stück für Erwachsene bringt das Rathenower Theater Lichtblick am 7. Mai die humorvolle Verwechslungskomödie „Tante Jutta aus Kalkutta“ auf die Bühne des Kulturzentrums der Kreisstadt.

Stefan Schulz-Raupach, der die Stücke für das Theaterensemble Lichtblick bearbeitet, erzählt die Geschichte des Stücks: „Ich gehe gern in Bücher-Antiquariate und fand dort das Stück ‚Familie Hannemann’, das Mitte der 1920er Jahre uraufgeführt wurde.“ Es sei eine Boulevard-Komödie, die um die Jahrhundertwende spiele. Man fände wenig über das Stück und dessen Autoren Max Reimann und Otto Schwartz. „Es wurde auch durch die Ufa verfilmt“, so Schulz-Raupach. Max Reimann (1875 bis 1943) und Otto Schwartz (1872 bis 1940) waren selbst auch Ufa-Schauspieler. „Die Verwechslungskomödie mit einer Parallelhandlung sorgt für Überraschungen und trainiert die Lachmuskeln“, sagt Schulz-Raupach. Der Vereinsvorsitzende hat die Handlung des Stücks in die heutige Zeit geholt und, wie gewohnt, Anspielungen zu Rathenow eingebaut.

Rathenow: Theater Lichtblick spielt Komödie

Die Handlung: Rechtsanwalt Hans Hannemann, gespielt durch Stefan Schulz-Raupach, genießt sein Leben in vollen Zügen – dank der regelmäßigen finanziellen Zuwendungen seiner Tante Jutta im fernen Kalkutta. Dafür spielt Hannemann ihr in der Ferne, ganz nach ihrem Wunsch, eine solides Familienleben mit Ehefrau, Nachwuchs und Schwiegermutter vor.

Lesen Sie auch Mit dem Rathenower Theater Lichtblick auf Zeitreise

Als eines Tages das Geld ausbleibt, macht sich Hannemann Sorgen. Doch dann steht, anstatt des Geldbriefträgers, seine betuchte Tante aus dem fernen Kalkutta plötzlich vor der Tür. Jetzt müssen schnellstmöglich eine Ehefrau, deren Mutter und ein Baby her, denkt sich Hans Hannemann.

Die Tante aus Kalkutta taucht überraschend auf. Quelle: Uwe Hoffmann

Seit Januar probt Lichtblick für „Tante Jutta aus Kalkutta“. Ende März waren die Darsteller wieder auf Wochenend-Workshop in Wust bei Tangermünde. Dank einer privaten Spende konnten für das Stück auch einige neue Kostüme angeschafft werden, entworfen nach der Mode um die Jahrhundertwende. Das neue Stück „Tante Jutta aus Kalkutta“ ist der Höhepunkt im 25. Jubiläumsjahr des Bestehens des Theatervereins. Eingeläutet wurde es im Februar mit einer historischen Stadtführung, einer „Reise in die Vergangenheit“ durch 800 Jahre Rathenower Geschichte – eine Veranstaltung im Kulturzentrum, kombiniert mit einem Dinner.

Lesen Sie auch Theater Lichtblick macht Rathenows Stadtgeschichte lebendig

Theater Lichtblick: Das sind seine Pläne

Das sind die weiteren Pläne des Theaterensembles: „Im September wird es ein neues Krimi-Dinner mit Inspektor Hinkemüller geben, der nach vier Jahren Pause im September 2020 mit seinem elften Fall zurückkehrte. Am zweiten Advent spielen wir ein neues Märchen. Die Rathenower können sich in diesem Jahr noch auf einige Überraschungen freuen“, so Schulz-Raupach, der mit den rund 20 Vereinsmitgliedern schon der Jubiläumsfeier entgegenfiebert.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das für Mai 2020 geplante Erwachsenen-Stück „Im Weißen Rössl am Wolzensee“ musste, wie auch das Weihnachtsmärchen, corona-bedingt ausfallen. Während der Pandemie entwickelte Lichtblick eine geschichtliche Stadtführung in historischen Kostümen und kurzweiligen Spielszenen, bei der die Gäste immer wieder in die Handlung einbezogen wurden. Die Open-Air-Führung durch die ehemalige Altstadt und barocke Neustadt hatte im August 2021 Premiere. Am Zweiten Advent konnte Lichtblick dann auch „Alice im Wunderland“ aufführen.

Für „Tante Jutta aus Kalkutta“, am Sonnabend, 7. Mai, 19.30 Uhr, gibt es noch Tickets an der Theaterkasse des Kulturzentrums, telefonisch unter 03385/51 90 51 oder unter www.kulturzentrum-rathenow.de

Von Uwe Hoffmann