Am Samstagabend führte das Theater „Zeitlos“ das Stück „Fisch zu Viert“ Open Air im Optikpark auf. Die Premiere am 8. März im Kulturzentrum – vor ausverkauftem Saal mit rund 450 begeisterten Zuschauern – konnte vor dem Corona-Lockdown ab Mitte März noch mit Erfolg gefeiert werden. Die geplante Teilnahme von „Zeitlos“ mit diesem Stück an den diesjährigen Amateurtheatertagen des Brandenburgischen Amateurtheaterverbandes über Pfingsten in Potsdam musste jedoch ausfallen.

„Wir haben uns riesig gefreut, dass diese Aufführung unter Corona-Bedingungen möglich wurde und dass wir nun endlich wieder auf die Bühne dürfen“, sagte Regisseurin Carolin Brunow. Am Eichendreieck waren 220 Sitzplätze, mit entsprechendem Abstand, aufgestellt worden. Somit bot die Open-Air-Kulisse eine tolle Atmosphäre für die Aufführung.

Das Theater „Zeitlos“ spielte unter Corona-Bedingungen vor über 200 Zuschauern Open Air im Optikpark. Quelle: Uwe Hoffmann

Unter den alten Eichen saßen die Zuschauer entspannt bei noch angenehmen Temperaturen und genossen die Vorstellung mit einem Glas kalter Bowle oder Bier in der Hand. In der Pause gab es Bratwurst vom Grill. Für viele Gäste war die Open-Air-Aufführung die erste Vorstellung von „Fisch zu Viert“ mit dem Theater „Zeitlos“. So auch für Klaus Schega und seine Ehefrau. „Eine tolle Idee mit der Open-Air-Aufführung. Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Abend“, befand der Nennhausener.

Dies versprachen die knapp 90-minütige Handlung und das Schauspiel der insgesamt fünf Darsteller, die ihre Rollen mit großer Spielfreude und viel Liebe zum Detail verkörperten. „Fisch zu Viert“ spielt 1838 im märkischen Neuruppin. Im Landhaus der drei Unternehmer-Schwestern Heckendorf scheint die Welt in bester Ordnung zu sein. Ihr langjähriger Diener Rudolf liest den Damen jeden Wunsch von den Lippen ab. Doch im Laufe der Handlung kommt es zu einigen amüsanten Verwicklungen – mit ebenso verblüffendem wie auch bitter-komischem Finale.

Diener Rudolf (Ronny Greisner) hatte über viele Jahre eine geheime Liaison mit jeder drei Schwestern Heckendorf, auch mit Clementine (Doris Schacht). Quelle: Uwe Hoffmann

Die Schauspieler von „Zeitlos“ hatten an diesem Abend nicht nur mit den Corona-Bedingungen zu kämpfen. Die Pause musste etwas verlängert werden, weil ein Zuschauer dringend medizinische Hilfe benötigte. Nachdem er durch Ersthilfe vor Ort und den eingetroffenen Rettungsdienst entsprechend versorgt und in die Klinik gefahren wurde, waren die Schauspieler und auch die Zuschauer wieder beruhigt, und es ging mit dem zweiten Teil auf der Bühne weiter.

Die Herausforderung, erstmals mit Headsets zu spielen, meisterten die Schauspieler gut. Aber der Ton spielte trotzdem nicht richtig mit. So gab es eine weitere kurze Unterbrechung, weil Ton und Beleuchtung für einen Moment ausfielen. Dies nahmen die Zuschauer mit Humor und zum Finale gab es viel Applaus und Blumen für die Darsteller.

Cäcilie Heckendorf (Karin Reimann) vergiftet Rudolfs Likör mit Arsen. Quelle: Uwe Hoffmann

„Ein unterhaltsames Stück. Und dann noch diese tolle Atmosphäre dazu. Das hat man zu Hause vorm Fernseher nicht“, sagte Klaus Schega nach der Vorstellung begeistert. „Es war toll! Gerne wieder“, lobte eine weitere Zuschauerin. Auch Optikpark-Geschäftsführerin Kathrin Fredrich freute sich, abgesehen von dem kleinen medizinischen Notfall, über die gelungene und ausverkaufte Aufführung.

