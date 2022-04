Rathenow: Tourismusverein rechnet mit einer guten Urlaubssaison

Rathenow

Mit dem langen Osterwochenende beginnt traditionell die Tourismussaison im Havelland. Vor allem für Familien bieten die Schulferien die Gelegenheit, längere Urlaubsreisen zu planen. Aber auch Menschen, die keinen Urlaub nehmen, nutzen die Feiertage für einen Kurztrip.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch im Büro des Tourismusvereins Westhavelland am Freien Hof macht sich die wachsende Reise- und Unternehmungslust im Frühjahr bemerkbar. Deshalb werden traditionell am 1.April die Öffnungszeiten verlängert. Täglich von 10 bis 18 Uhr stehen die Mitarbeiterinnen Christiane Wand und Stefanie Marquardt Besuchern mit Rat und Tat zur Seite – an sieben Tagen in der Woche.

Christiane Wand (re.) und Stefanie Marquardt stehen Besuchern im Büro des Tourismusvereins mit Rat und Tat zur Seite. Quelle: Markus Kniebeler

„Die Nachfragen haben spürbar zugenommen“, sagt Christiane Wand. „Viele Gäste holen am Telefon erste Informationen über das Havelland ein und lassen sich Material nach Hause schicken.“ Auch im Büro selbst hat der Betrieb zugenommen. Seit Anfang April haben rund 300 Besucher sich persönlich nach Reisetipps, Unterkünften und anderen Dingen erkundigt.

„Wir haben immer noch nicht das Niveau von Vor-Corona-Zeiten erreicht“, sagt Christiane Wand. Aber im Vergleich zu den beiden vorherigen Frühjahren, in denen der Publikumsverkehr wegen Corona gänzlich zum Erliegen gekommen war, sehe es jetzt schon ganz gut aus.

Wetter beeinflusst Besucherstatistik

Doch der Besucherstrom wird noch von anderen Faktoren beeinflusst. Vor allem vom Wetter. Im April 2019 etwa, der besonders warm und sonnig war, suchten fast 800 Menschen den Weg zur Tourist-Info. Tagesausflügler, Radfahrer, Berliner, die mit dem Zug angereist waren, um die Stadt zu erkunden. „Sobald die Temperaturen steigen, bekommen wir mehr zu tun“, sagt Christiane Wand.

Und vom April bis zum Sommer steigt die Zahl der Nachfragen dann kontinuierlich. Das war selbst in den vergangenen beiden Corona-Jahren so. „Wir haben gemerkt, dass die Menschen, denen Corona die Lust auf Reisen ins Ausland genommen hat, sich verstärkt für Urlaub in Deutschland interessiert haben“, so Wand. Davon habe auch das Westhavelland profitiert.

Wohnmobil-Stellplatz Rathenow Quelle: Markus Kniebeler

Tatsächlich gab es im vergangenen Sommer Zeiten, in denen es schwierig war, ein freies Bett in Rathenow und Umgebung zu bekommen. Selbst die beiden Expertinnen des Tourismusvereins, die den besten Überblick über die Auslastung vom Hotels und Pensionen haben, hatten bisweilen keine Übernachtungsmöglichkeiten mehr in petto. Und auch die Camping- und Caravanplätze waren oft voll.

„Wir rechnen in diesem Sommer mit einem ähnlichen Ansturm“, so Wand. Viele Menschen, die coronabedingt erstmals ins Havelland gekommen seien, hätten die Reize der Region entdeckt und würden zu Wiederholungstätern. Den hiesigen touristischen Anbietern wird es recht sein.

Sport- und Hausboote bereits unterwegs

Eine Steigerung in einem bestimmten Segment ist jetzt schon spürbar – bei den Sport- und Hausbootfahrern. Im vergangenen Frühjahr waren diese wegen der Pandemie bis Mitte Mai von den Gewässern verbannt.

In diesem Jahr legten bereits im März die ersten Boote im Alten Hafen an. Und das, obwohl die Sportbootschleuse am Stadtkanal erst am 1. Mai den Betrieb aufnimmt. Die Bootstouristen nehmen bis dann den Umweg über die Hauptschleuse in Kauf. Bis jetzt haben nach Auskunft Wands bereits rund 50 Freizeitkapitäne im Büro des Tourismusvereins ihre Liegegebühr bezahlt.

Die „MS Königstein” legt nicht mehr in Rathenow an. Quelle: privat

Auch wenn der Urlaub auf dem Wasser seit einigen Jahren hoch im Kurs steht – auf einen spektakulären Anblick werden die Rathenower in diesem Jahr – wie schon in den beiden Vorjahren – erneut verzichten müssen. Die MS Königstein, das mächtige Flusskreuzschiff, das bis zur Corona-Pandemie regelmäßig in Rathenow Station machte, kommt nicht mehr. Die Reederei hat die Haveltour aus dem Programm genommen. Nicht, weil es kein Interesse mehr gibt, sondern weil eine Flusskreuzfahrt unter Corona-Bedingungen nur noch schwierig zu realisieren ist.

Weniger Einnahmen

Dem Tourismusverein Westhavelland geht dadurch eine nicht unerhebliche Einnahmequelle verloren. Denn zum Programm der Königstein in Rathenow gehörte auch immer ein geführter Stadtrundgang. Bis zu 40 Führungen pro Jahr buchten die „Königsteiner“ zu den besten Zeiten. Das hat sich vorerst erledigt.

Was nicht heißt, dass sich gar keine Gäste mehr die Schönheiten der Stadt erklären lassen wollen. Immerhin habe sie bereits zwei Gruppen über den Kirchberg und das Gelände des Alten Hafens geführt, sagte Christiane Wand. Und sie geht davon aus, dass es noch einige mehr werden – auch ohne Königstein.

Von Markus Kniebeler