Rathenow: Transporterfahrer positiv auf Cannabis getestet

Rathenow

Die Besatzung eines Streifenwagens hat am Sonnabend gegen 9 Uhr auf der Steinstraße in Rathenow den Fahrer eines Kleintransporters kontrolliert. Die Polizisten stellten bei dem 36-jährigen Mann körperliche Ausfallerscheinungen fest. Weil ein Drogenschnelltest auf Cannabis reagierte, musste er zu einer Blutprobe in die Rathenower Klinik.

Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt. Ihn erwarten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln und eine Strafanzeige wegen Besitzes von Betäubungsmitteln.

Von MAZ