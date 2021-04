Rathenow: Trockenlegung der Stadtschleuse geht nach vier Wochen zu Ende

Rathenow

Erst in sechs Jahren wieder wird es die Gelegenheit geben, so einer Maßnahme zuzuschauen. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) hat die beiden Häupter der Rathenower Stadtschleuse turnusmäßig überprüfen lassen. Dazu sind die Bereiche der beiden Tore je zwei Wochen lang trockengelegt worden. Das gab Passanten auf der darüber hinweg führenden Brücke die seltene Gelegenheit, ihrer Schleuse auf den Grund und den Fachleuten über die Schultern zu schauen.

Wie geplant, kann die Maßnahme nach vier Wochen abgeschlossen werden, sagt Kevin Müller, Wasserbaumeister des WSA-Außenbezirks Rathenow. Pünktlich zum Beginn der neuen Wassersportsaison am 1. Mai könne die Schleuse ihren Betrieb aufnehmen. Die Saison endet am 30. September.

Die trockengelegten Schleusentore an der Nordseite. Quelle: Bernd Geske

Die Inspektion hat erbracht, dass die meisten Bereiche in gutem Zustand sind. Zwei Schwerpunkte sind aber festgestellt worden, wo es Reparaturen geben muss. Es ist vorgesehen, sie nach dem Saisonende auszuführen.

Es habe sich gezeigt, dass einige Dichthölzer in den Wendenischen der Schleusentore marode sind, teilt Kevin Müller mit. Sie müssten getauscht werden. Weil es Sinn hat, sollen bei der Gelegenheit gleich alle Dichthölzer neu eingesetzt werden. Gezeigt hat sich außerdem, dass die Lagerungen der Schützen verstärkt werden sollen, damit sie stabiler sind.

Das Schütz unten in einem Schleusentor. Quelle: Bernd Geske

In jedem Schleusentor gibt es unten kurz über dem Boden ein Schütz, also eine Klappe, durch das Wasser die Schleuse hinein- oder herausgelassen wird. Wenn wie üblich Wasser in der Schleuse ist, sieht man die Schützen natürlich nicht. Die Elektriker des WSA haben die Gelegenheit genutzt, um die Elektrohubzylinder der Schützen neu einzustellen.

Ein Arbeitsgang, der von Anfang an geplant war, ist das Austauschen der Opfer-Anoden gewesen, erklärt Kevin Müller. Das sind unterarmlange blanke Teile, die alle anderen Metallbereiche der Schleusentore vor Korrosion bewahren. Schwache elektrische Kriechströme, die grundsätzlich unerwünscht, aber trotzdem da sind, können an Metallteilen die Korrosion fördern. Durch die Auswahl des Metalls für die Opfer-Anoden werden diese stets bevorzugt von Kriechströmen samt Korrosion befallen. Sie werden also geopfert, damit alles andere Metall von Korrosion verschont wird.

Wasserbaumeister Kevin Müller. Quelle: Bernd Geske

Die alten Opfer-Anoden mal ausgenommen, waren die Schleusentore in einem guten Zustand. Wie Kevin Müller sagt, ist die Stärke ihrer Schutzbeschichtung mit einem Spezialgerät gemessen worden. Fast überall sei sie so dick gewesen, wie es die Vorschrift verlangt. Nur die Schraubenköpfe an den Schützen, wie es auf dem Foto oben zu sehen ist, und einige andere Stellen mussten mit Korrosionsschutz neu gestrichen werden.

Eine Schleuseninspektion ist eine arbeitsaufwendige Angelegenheit, das bestätigt Kevin Müller gern. „Wir sind aber sehr froh“, stellt er fest, „dass wir keine größeren Schäden gefunden haben, die wir sofort hätten reparieren müssen.“

Das Einsetzen der Dammtafeln am oberen Schleusenhaupt. Quelle: Bernd Geske

Die spektakulärsten Arbeitsgänge bei den Trockenlegungen der Schleusenhäupter waren zweifellos das Einsetzen und wieder Herausnehmen der Dammtafeln, mit denen das Wasser der Havel abgesperrt worden ist. 8,50 Meter lang und 800 Kilogramm schwer jedes Stück, mussten sie in Präzisionsarbeit mit einem Kran in die Nischen der Schleusenwand „eingefädelt“ werden. Taucher des WSA kamen dabei auch zum Einsatz.

Taucher kamen auch zum Einsatz. Quelle: Bernd Geske

Besonders knifflig war die Arbeit mit der flussabwärts, nördlich liegenden Dammwand, weil sie zum Teil unter der Brücke liegt. Mit einem Ladekran vom Wasser aus mussten die Tafeln teils auf waagerechtem Weg eingehoben werden. Da hatten die Schaulustigen viel zu gucken – aber eine Havarie hat es auch bei diesem komplizierten Arbeitsgang nicht gegeben.

Von Bernd Geske