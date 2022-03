Rathenow

Zu einem Unfall ist es am Dienstagabend um 18.20 Uhr in der Berliner Straße in Rathenow gekommen. Ein Auto sei dort gegen einen Baum gefahren, teilte die Leitstelle in Potsdam mit. Im Einsatz war die Rathenower Feuerwehr. Rettungsteams eilten ebenfalls zum Unfallort, sowie die Polizei.

Zum Unfallhergang ist nur bekannt, dass die Fahrerin nach Angaben des Dienstgruppenleiters der Polizeiinspektion Havelland aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam. Die Frau sei in ein Krankenhaus gekommen.

Von Marion von Imhoff