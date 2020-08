Rathenow

Stillgelegte Fabriken, die über Jahrzehnte sich selbst überlassen sind und langsam verfallen, zeugen vom Glanz vergangener Zeiten. Als „Lost Places“ – „Verlorene Orte“ haben sie einen ganz besonderen Charme. Dem spürt der in Potsdam lebende Fotograf Hassan J. Richter nach.

Blick nach Ostdeutschland

Der 51-Jährige fotografiert seine „Lost Places“ noch analog, auf vier mal fünf Inch großen Negativen. Er ist dabei längst nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa unterwegs. „Seit 1990 gab es gerade in Ostdeutschland große wirtschaftliche Umbrüche. So entstanden viele meiner Fotografien dort“, erzählt er. Aber auch in Ländern Osteuropas gab es diese Umbrüche genauso wie in Staaten wie Frankreich, Belgien oder Italien, wo zum Beispiel der große Industriezweig der Eisen- und Stahlproduktion wegbrach. Der gesellschaftliche Wandel bringt Fotomotive ohne Ende hervor.

Hassan J. Richter stellte in Rathenow aus Quelle: Uwe Hoffmann

„Diese Orte haben für mich aber nicht nur den optischen Reiz des Vergänglichen. Mich interessieren auch die Geschichten, die diese Orte oder die Menschen, die früher dort arbeiteten, erzählen können.“ So gibt es Orte, wie Bitterfeld, die mit Ansiedlung neuer Industrie Hoffnung für die Region gegen, aber auch Orte, die eher vom wirtschaftlichen Abbruch als Umbruch geprägt sind.

200 Bilder gezeigt

Am Samstag stellte Hassan J. Richter rund 200 seiner beeindruckenden Fotografien auf dem Märkischen Platz aus. Gemeinsam mit der Potsdamer Medienpädagogin Grit Sujata will Richter, ausgelöst durch die Eindrücke und Emotionen, die die Fotos bei den Betrachtern hervorrufen, nun diese Geschichten der Menschen festhalten. In einem Podcast sollen sie ihre Erinnerungen an Umbrüche im Leben schildern. „Der Umgang der Menschen mit solchen Umbrüchen ist unterschiedlich. Mit der Form des Podcasts wollen wir die Erinnerungen der Menschen festhalten“, so Grit Sujata.

Hassan J. Richter stellt in Rathenow aus, Grit Sujata befragt Havelländer. Quelle: Uwe Hoffmann

„In Rathenow, wo sich mit dem Niedergang großer Teile der ehemals viel bedeutsameren optischen Industrie in den letzten Jahrzehnten ebenfalls ein radikaler Wandel vollzog, wollen wir damit beginnen.“ Ein Foto-Porträt der Menschen und die Podcasts werden zu einer „Geschichten-Galerie“ zusammengestellt und – zunächst – als eigenständiges Webprojekt online zugänglich gemacht.

Erinnerung an Premnitz

Richters Fotos mit den oft surreal anmutenden Motiven zogen inter-essierte Rathenower an. So auch Torsten Krüger. Mit Hassan J. Richter tauschte sich Krüger über die Fotografie von „Lost Places“ aus. Krüger war viele Jahre als Industrie-Glasbläser im Chemiefaserkombinat Premnitz tätig. Ende der 1980er-Jahre machte er sich als Kunsthandwerker in seinem Beruf selbstständig. Ein Hobby des Rathenowers ist die Fotografie verfallener Industriestandorte und verlassener Plätze. So entstanden auch Fotos in den Ruinen der Viskoseproduktion des Chemiefaserkombinats. Auch Richter hatte dort vor Jahren einige Motive gefunden. Mit seinen Lebenserfahrungen war Torsten Krüger ein idealer Kandidat für Sujatas Podcast.

Fotos von Hassan J. Richter und den Link zu den Podcasts mit den Lebenserinnerungen der Menschen, die er auch in Rathenow traf, findet man unter www.hassan-fotografie.de.

Von Uwe Hoffmann