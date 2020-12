Rathenow: Verkauf der Weihnachtsbäume beginnt

Rathenow

Immerhin – ein wenig Adventsstimmung darf es bis Weihnachten im Rathenower Stadtwald schon geben. Dafür sollen die Rathenower sorgen, die sich ihren Weihnachtsbaum dort holen.

Am Freitag, 11. Dezember, beginnt der Weihnachtsbaumverkauf im Rathenower Stadtforst, Ferchesarer Weg 4. Das teilt Rathenows Stadtsprecherin Anne Kießling mit.

Anzeige

Vom 14. bis zum 18. Dezember und vom 21. bis 23. Dezember kann sich jeder Interessierte von 10 bis 16 Uhr einen frisch geschlagenen Weihnachtsbaum aussuchen. An den Samstagen, 12. und 19. Dezember, ist der Verkauf von 10 bis 12 Uhr. Die Bäume kommen sowohl aus dem Rathenower Stadtforst, als auch von einer regionalen Weihnachtsbaumplantage in Zernitz. Trotz der auch in diesem Jahr schwierigen Wetterverhältnisse mit Hitze und Dürre sind die Preise für einen Weihnachtsbaum stabil geblieben, so Anne Kießling.

Gäbe es Corona nicht, dann würde rund um den Weihnachtsbaumverkauf am Wochenende die beliebte Waldweihnacht stattfinden. Diese Veranstaltung hat in den Jahren zuvor immer mehr Besucher aus dem ganzen Land Brandenburg angezogen. 2021 soll die Waldweihnacht wieder leuchten.

Wer zum Weihnachtsbaumverkauf in diesem Jahr kommt, wird aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen gegen Covid 19 gebeten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Von MAZ