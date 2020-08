Rathenow

Ab Montag, 10. August, nehmen rund 1800 Abc-Schützen aus dem Landkreis Havelland als unerfahrene Verkehrsteilnehmer am Straßenverkehr teil. Knapp 400 sind es allein im Westhavelland.

Lange Ruhephase

„Gerade in diesem Jahr ist es wichtig, die Verkehrsteilnehmer auf die unerfahrenen Schulanfänger aufmerksam zu machen. Während der Corona-Zeit waren Schüler durch Homeschooling in den letzten Wochen vor Ferienbeginn im Straßenverkehr nicht so präsent“, sagt Dietmar Kratzsch, Vorsitzender der Verkehrswacht Havelland.

Besonders gefährdet

„Mit dem neuen Lebensabschnitt nehmen die Kinder nun aktiv und regelmäßig am Straßenverkehr teil. Aufgrund ihres Entwicklungsstandes sind die Kinder den schwierigen Situationen des Straßenverkehrs oft nicht gewachsen, leicht ablenkbar und daher besonders gefährdet”, ergänzt Cornelia Zessin von der Deutschen Verkehrswacht Havelland.

Auch in diesem Jahr öffnet wieder die Havelbus-Schule Quelle: Joachim Wilisch

„Brems Dich! Schule hat begonnen“, steht auf den 50 Plakaten, die bereits vor den Schulen im gesamten Havelland hängen. Zehn sind es im Westhavelland. Im Landkreis gibt es insgesamt 34 Grundschulen. „Schwerpunkt, aufgrund der schwierigen Situation mit ‚wild’ vor den Schulen parkenden Autos der Eltern, die früh ihre Kinder zur Schule bringen, ist in Rathenow die Jahn-Grundschule“, so der stellvertretende Rathenower Bürgermeister Jörg Zietemann, der die Plakataktion unterstützt.

Rote Mützen

Bereits zur Einschulung am 8. August erhalten auch in diesem Jahr wieder die Erstklässler im Rahmen der „Rote Mützen“-Aktion der Verkehrswacht des Landes Brandenburg rote Basecaps mit einem reflektierenden Rand, die zusätzlich im Straßenverkehr aufmerksam machen sollen.

Das will die Verkehrswacht

„Ziel der Gründung der Verkehrswacht im Jahr 1992 war die Verkehrserziehung in Kitas und Grundschulen. Die gute Zusammenarbeit mit Havelbus zur jährlichen Plakataktion zum Schulbeginn besteht seit gut 20 Jahren“, so Dietmar Kratzsch.

Mit der Havelbus-Schule

Havelbus startet nach Beginn des neuen Schuljahrs, Mitte August in Dallgow-Döberitz und Anfang September in Rathenow, auch in diesem Jahr mit der „Havelbus-Schule“, um mit Erstklässlern das richtige Verhalten im Straßenverkehr und die Benutzung des Schulbusses ganz praktisch zu lernen.

