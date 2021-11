Rathenow: Verladestraße ab Montag voll gesperrt

Rathenow

Die Rathenower Verladestraße sowie ein Abschnitt der Straße „An der Bahn“ werden ab dem kommenden Montag, dem 15. November, voll gesperrt. Grund ist die Erneuerung der Straßenoberfläche auf dem etwa 1100 Meter langen Streckenabschnitt.

Die Vollsperrung beginn am östlichen Ende der Straße – dort wo sie von der Schopenhauerstraße abzweigt –, und erstreckt sich bis kurz vor dem Abzweig der Heidefeldstraße. Auch der Kreuzungsbereich zur Puschkinstraße und der Abzweig zum Grünauer Weg sind von der Sperrung betroffen.

Schlechter Zustand

Grund für die Arbeiten ist einer Auskunft aus dem Rathenower Bauamt zufolge der schlechte Zustand der Straße. In Senken sammele sich bei Regen das Wasser, auch sei die Straße an vielen Stellen rissig. Wenn man zu lange mit der Sanierung warte, bestehe die Gefahr, dass sich die Schäden in den Unterbau der Straße ausdehnen. Eine Reparatur würde dann erheblich kostenaufwendiger.

Für die Sanierung sind drei Wochen veranschlagt. Wenn das Wetter mitspielt – es also nicht zu kalt und regnerisch wird –, könnten die Arbeiten auch schon eher abgeschlossen werden.

Es darf nicht zu kalt werden

In der kommenden Woche soll die Deckschicht auf dem betreffenden Straßenabschnitt abgefräst werden. Außerdem ist der Austausch einiger Borde geplant. In der darauffolgenden Woche – wahrscheinlich am Dienstag und Mittwoch – 23./24. November –, soll die neue Schwarzdecke aufgebracht werden. Allerdings müssen die Temperaturen dazu über 5 Grad Celsius liegen. Und heftig regnen darf es auch nicht.

Von der Einmündung in die Schopenhauerstraße wird die Verladestraße gesperrt. Quelle: Markus Kniebeler

Weil an der Straße keine Wohngrundstücke liegen, halten sich die Beschwernisse in Grenzen. Allerdings müssen die Anwohner der Schopenhauerstraße damit leben, dass während der Bauzeit ein Halteverbot eingerichtet wird. Das ist nötig, um ausreichend Platz für den zusätzlichen Busverkehr in der Straße zu schaffen.

Abriss des Güterbahnhofs geht weiter

Die Abrissarbeiten an dem alten Güterbahnhof in der Verladestraße, die seit einigen Wochen im Gange sind, können laut Bauamt trotz der Straßensanierung fortgesetzt werden. Während der Fräsarbeiten könne den Lastern nach Absprache mit den Bauleitern vor Ort Zufahrt zu der Baustelle gewährt werden. Nur an den beiden Tagen, an denen die Schwarzdecke aufgebracht wird, müsse jeglicher Verkehr unterbleiben. Aber das sei mit der Deutschen Bahn, in deren Auftrag der alte Bahnhof abgerissen wird, bereits geklärt worden.

Von Markus Kniebeler